Según el municipio los primeros aportes fueron destinados al pago de máquinas

Sobre el primer Aporte del Tesoro Nacional de 50 millones de pesos, Issa Pfister afirmó que "el mismo fue exclusivamente destinado al pago de la primera quincena del trabajo de máquinas, que contempló lo realizado desde el 29 de marzo al 16 de abril".



"Más allá de la emergencia y por directiva del intendente para darle transparencia, se decidió que tenga un procedimiento de pago de contratación, con una serie de documentación solicitada a las empresas, respecto a titularidad de máquinas o alquiler. Todo pasa por el Tribunal de Cuentas y Asesoría Letrada para tener la tranquilidad y claridad que se requiere, y por este motivo todavía no se rindió", explicó.



De la misma manera, agregó que "al día de la fecha llevamos aproximadamente 35 millones de pesos y el resto se encuentra en alguna instancia ya mencionada y en los próximos días se culminará el pago. Lo que el gobierno nacional dice y estamos de acuerdo, es que para solicitar un segundo ATN debemos rendir el primero, que efectivamente lo estamos haciendo con los procedimientos".



APORTE DE PROVINCIA



Por otra parte, el secretario de Economía hizo referencia a los aportes del gobierno provincial, mediante el primer envío de 20 millones de pesos sobre una totalidad de 100, destinado a subsidios para las personas que no tengan la posibilidad de acceder a un crédito.



"Recibimos la primera cuota de 20 millones que se trabajó a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, que confeccionó un listado de personas que presentaron el certificado de catástrofe provincial, y además se hizo un análisis de sus condiciones socio-económicas. El dinero se sacó con mucha celeridad para que las personas puedan acceder al subsidio", sostuvo.



Asimismo, dijo que "tenemos toda la documentación y todo está en proceso de ejecución, seguramente en los primeros días de julio, los 20 millones de pesos estarán ejecutados por completo. Ya deberíamos recibir la segunda cuota porque son mensuales y consecutivas. Según declaraciones del gobernador estará sujeto a la rendición de la primera cuota, con lo cual no habrá problema porque mostraremos toda la documentación".



Por último, Issa Pfister consideró que "el municipio tiene una total transparencia y claridad de los aportes recibidos por la catástrofe, incluso mucha información ya está en la web del Municipio (https://goo.gl/Qw4IGQ) e incluso en la del Tribunal de Cuentas. Todo lo demás fue pagado con fondos municipales", culminó.