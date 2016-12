El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 22 diciembre 2016 Según FIEL, la industria cayó 3,1% en noviembre y acumula en 2016 una contracción del 5% "Los indicadores que permiten identificar el cambio de fase hacia una expansión industrial sostienen ligeras mejoras, que requieren consolidarse, mientras que pierde levemente difusión sectorial la contracción de la actividad industrial", indica el análisis de FIEL.

La producción industrial retrocedió un 3,1% en noviembre con respecto a igual mes de un año antes y anotó su novena baja consecutiva, de acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) publicado este miércoles la Fundación FIEL. Se trata, de todos modos, de la menor baja desde marzo pasado, cuando había registrado una merma del 1,7%.

En tanto, en el acumulado para los primeros once meses del año y en la comparación interanual la actividad industrial se contrajo 5%, con caídas en todas las ramas, señaló la entidad.

A su vez, el indicador fabril mostró un retroceso del 3,3% respecto a octubre si se consideran factores estacionales, mientras que si estos se corrigen, la actividad se elevó 0,6% respecto a dicho mes, registrando la segunda mejora mensual consecutiva.

La actividad en el sector de Insumos Textiles y la producción de Papel y Celulosa disminuyó 0,7% en lo que va del año; Alimentos y Bebidas se redujo en un 2,4%, Insumos Químicos y Plásticos cayó un 3%; y los renglones de Petróleo Procesado y Minerales no Metálicos retrocedieron el 4,2% y el 4,9%, respectivamente.

Las restantes actividades industriales presentaron en el acumulado para los primeros once meses del año caídas de la producción superiores a la del promedio del IPI, comenzando con Metalmecánica (-5,9%) y Cigarrillos (-11,2%).

Por su parte, la industria automotriz en el acumulado para el período enero/ noviembre muestra un retroceso interanual de -12,8%, mientras que la industria siderúrgica cierra el ranking con una contracción de -13,9% respecto a los primeros once meses de 2015.

Los Bienes de Consumo Durable acumulan una reducción de la producción de 10,3%; la producción de Bienes de Uso Intermedio se redujo 4,1% en enero-noviembre; los Bienes de Consumo No Durable caen 3,7%; y los de Bienes de Capital, 2,8%.

"Los indicadores que permiten identificar el cambio de fase hacia una expansión industrial sostienen ligeras mejoras, que requieren consolidarse, mientras que pierde levemente difusión sectorial la contracción de la actividad industrial", concluye el análisis de FIEL.



