El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 13 julio 2017 Según Macri, "los impuestos nos están matando a los argentinos" Por otra parte, el Presidente destacó que "la inflación está bajando, como lo había prometido el Gobierno", y en ese sentido resaltó que el primer índice nacional dio el 1,2%, "lo que muestra que se sigue consolidando la tendencia hacia la baja".

El presidente Mauricio Macri aseveró ayer en Córdoba que los impuestos "están matando a los argentinos" e insistió con que se debe "trabajar en la reforma impositiva" que impulsa el Gobierno nacional, un camino que consideró apropiado para "que haya más trabajo" y se pueda "reducir la pobreza".

Los niveles de impuestos nacionales, sumado a los Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales “están matando a la gente, a las pymes a la generación de empleo; tenemos que trabajar para bajar los impuestos”, manifestó el mandatario nacional durante una conferencia de prensa que brindó en la Dirección Provincial Aeronáutica (DPA) de la capital cordobesa.

En su paso por Córdoba el presidente Macri visitó un emprendimiento social para la puesta en marcha de un comedor comunitario y por la tarde partió hacia Villa María, en el departamento General San Martín, para visitar en el barrio La Calera una obra en construcción del refugio para mujeres víctimas de trata, con fondos aportados por el Gobierno nacional a la Asociación Civil Vínculos.

El mandatario estuvo acompañado en su recorrida por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y el diputado y precandidato de Cambiemos, Héctor Baldassi.

Tras la conferencia de prensa, Macri retomó el tema, consideró “fundamental” que se bajen los impuestos en todo el país y remarcó que “Córdoba es una de las que más cobra impuestos”.

Previamente, el gobernador Juan Schiaretti había manifestado al mandatario nacional que la provincia beneficia con subsidios a las empresas que incorporen personal y en la baja de Ingresos Brutos sobre el incremento de facturación.

En un contrapunto con el mandatario provincial, Macri también planteó la necesidad de bajar los Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios, a lo que Schiaretti respondió que lo hará “cuando el Gobierno nacional devuelva todo lo que le debe a Córdoba”.

Por otra parte el presidente destacó que “la inflación está bajando" como lo había prometido el Gobierno y en ese sentido resaltó que el primer índice nacional dio el 1,2%, “lo que muestra que se sigue consolidando la tendencia hacia la baja”, tras sostener que “la inflación es el impuesto más perverso que puede cobrar un gobierno y siempre castiga al que menos tiene”.

“Hoy tenemos un INDEC que nos dice la verdad, aunque esa verdad incomode. Estamos lejos de donde queremos llegar, pero hemos avanzado muchos desde un punto en donde estábamos al borde de volver al 2001. Nos alejamos de ese lugar para empezar a caminar en la dirección correcta”, resaltó Macri en la conferencia de prensa ofrecida en el predio de la Dirección Aeronáutica.



NO HAY QUE MIRAR AL DOLAR



El mandatario también reiteró que “no hay que prestar atención al dólar que está fluctuando libremente. Hay que prestarle atención a la inflación”, manifestó.

Asimismo resaltó que Argentina está viviendo la “revolución del aire”, al sostener que las políticas en materia de conectividad están conectando a los argentinos con todo el país y con todo el mundo.

“Esta revolución del aire es a favor de la gente y a favor de la creación del empleo”, afirmó el mandatario nacional y añadió que las Aerolíneas no paran de crecer: “Vamos a pasar de 11 millones de pasajeros a 24 millones en 2019”, resaltó.

Macri ratificó el compromiso del Gobierno nacional con las obras de infraestructuras para la provincia, como el caso de la autopista Córdoba-San Francisco “que está prometida desde 1972".

"La empezamos y vamos a terminar en 24 meses”, anunció a la par de marcar que las obras “empiezan y terminan como lo prometimos, lo que implica que no haya corrupción como en el anterior gobierno” nacional.

También se refirió a los avances de obras de la autovía Córdoba-Río Cuarto, que se realizan con fondos nacionales y de la provincia.



Fuente: