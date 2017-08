Según Menna, "la gente valora y apoya el cambio"

El precandidato a diputado nacional por Cambiemos, Gustavo Menna, aseguró ayer que la no realización del camino de circunvalación de Comodoro Rivadavia evidencia "el fracaso del gobierno anterior, que estuvo 12 años, la mayoría de ellos con una abundancia económica importante y dejó la infraestructura vial y general destrozada y obsoleta".

El precandidato de la Alianza Cambiemos a la diputación nacional, Gustavo Menna, no tuvo una campaña sencilla, ya que le toca defender la política nacional de Mauricio Macri que hasta ahora a Chubut solo le trajo ajuste y desocupación, más allá de los beneficios que quitó, como el reembolso a la exportación por puertos patagónicos y el precio al barril criollo que durante años evitó los despidos en la industria petrolera.

También la apertura indiscriminada de importaciones afecta a la industria textil de Trelew, donde hay cientos de suspendidos y solo una fábrica con ocupación plena. En Madryn, en tanto, disminuyó el turismo y cerró la fábrica de cerámicas San Lorenzo, sin contar pequeños emprendimientos como el de la familia Soriano que debió cerrar sus puertas.

Todo lo anterior lo hizo Macri, cuyo representante en estos comicios es el abogado comodorense e integrante del directorio del Banco Chubut, Gustavo Menna.

No obstante, el precandidato confía en llegar al Congreso, indicando que en caso de acceder a la banca tras la elección general del 22 de octubre trabajará “no solo en legislación”, que será su tarea específica, "sino también en ser nexo con Nación para que los estados provincial y municipales y la gente reciban la atención que necesitan”.

En esta parte del trabajo que desarrollaría en caso de ser electo diputado, Menna incluyó la activación de gestiones para que Comodoro Rivadavia tenga el camino de circunvalación que “hace tiempo necesita y merece” y que “no fue dejado de lado por el actual gobierno, como algunos quieren hacer creer, sino por el anterior".

En ese sentido, el ex secretario de Gobierno municipal indicó que “si esta obra no está hecha, es responsabilidad exclusiva del gobierno anterior, que estuvo 12 años, la mayoría de ellos con abundancia económica, y nos dejó una infraestructura vial y de servicios destrozada y obsoleta”.

El precandidato advirtió, ante la repregunta, que la gestión de Mauricio Macri “no dijo que no la iba a hacer en estos 4 años, sino que no aparecía entre las prioridades, en razón de todo lo que dejó por hacer el gobierno anterior, que licitaba obras que no comenzaban o quedaban paralizadas”, y puso como ejemplo lo sucedido en el “paradigmático caso de la autovía Rada Tilly-Caleta”.

Según Menna, "lo que está haciendo el actual gobierno nacional es atender todo lo que quedó en esas condiciones, para luego sí avanzar, aunque también se está haciendo a la par en otras obras. Seguramente, luego de las elecciones vamos a hacer todas las gestiones y acercamientos posibles para que el camino de Circunvalación y tantas otras obras se destraben y puedan ser puestas en marcha”.





FUERA DEL MICROCLIMA

En diálogo con Radio Del Mar, el precandidato indicó que en este contacto que tomó con la gente durante la campaña, que cierra hoy para la zona del Valle y mañana en Comodoro, notó que “pese a los problemas que tenemos, sobre todo en la zona con el precio del crudo en baja, la gente está apoyando el cambio”.

“Por un lado está lo que es el microclima político y por el otro el verdadero reclamo de la gente que, en la mayoría de los casos, pasa por cuestiones de hábitat, y de servicios básicos que no le están prestando, como debieran, los estados", sostuvo.

De todos modos, cree que las soluciones “seguramente se darán porque lo que se está haciendo es enderezar un camino y una situación que era realmente complicada en el país, pero hay una verdadera vocación de dar respuestas. Vamos a trabajar para que los proyectos que se presenten sean los adecuados y para que, en función de ello, las obras que son respuestas y soluciones para la gente, lleguen".

Luego de tener hoy sus últimas actividades de campaña, en Gaiman, Trelew y Rawson, el precandidato de Macri cerrará mañana su trabajo proselitista para las PASO en Comodoro, donde se presentará con el resto de la lista, que está conformada por Sonia Cavagnini como segunda precandidata titular, e Ignacio Torres y Fernanda Abdala como suplentes.

Menna aseguró que “el debate que pedimos con Arcioni seguramente quedará para la general, que era la idea, y será apoyado por el resto de los candidatos” y dijo que lo tiene sin cuidado quién se imponga en la interna abierta del PJ, ya que "no nos vamos inmiscuir en la vida de los otros partidos. Además es la gente la que en estas PASO elige a los candidatos y está bien que así sea”.