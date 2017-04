El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 03 abril 2017 Seis de cada diez argentinos están de acuerdo con el paro de la CGT Una encuesta elaborada por la consultora CEOP arrojó que la mayoría de los consultados avala la medida gremial que se realizará el jueves. Además, siete de cada diez encuestados consideran que la situación económica es mala o muy mala.

Según un relevamiento de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), seis de cada diez argentinos avala el paro nacional convocado para el jueves.

Los datos de la consultora que dirige el sociólogo Roberto Bacman, indican que siete de cada diez personas afirman que la situación económica es mala o muy mala.

Cuando se le preguntó a los ciudadanos si es cierta la frase de Mirtha Legrand de que Mauricio Macri y su esposa no ven la realidad, la respuesta arrojó que seis de cada diez personas contestan que es verdad y que están de acuerdo con la conductora.

En ese porcentaje entran los que se consideran opositores, pero también un 80 por ciento de los que se declaran independientes y hasta un 30 por ciento de los que se definen como oficialistas.

Además, hay respaldo a las medidas de fuerza de los docentes. Un 66 por ciento piensa que el reclamo de los maestros es justo y también seis de cada diez personas piensan que el gobierno debe aflojar.

En total se entrevistaron 1.200 personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Las entrevistas fueron telefónicas y también se respetaron las proporciones por ciudades grandes y chicas y la distribución entre el interior, el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.



LOS GREMIOS CRUZAN A MACRI



El diálogo con el programa "El fin de la metáfora", por Radio 10, el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid le respondió ayer al presidente Mauricio Macri luego de que este se refiriera a que en la marcha del último sábado a favor del Gobierno "no hubo colectivos ni choripán".

En ese sentido, el dirigente gremial remarcó: "nosotros movilizamos a la gente, ponemos los colectivos, movilizamos nuestras comisiones internas y no nos molesta que nos diga esto. Lo hacemos con nuestro dinero y nuestros recursos".

Schmid criticó la gestión económica de Mauricio Macri y, sobre la situación social que atraviesa el país, dijo: "la gente no llega a fin de mes" y "la inflación se bajó a costa del bolsillo del trabajador. En los últimos meses hubo más de un millón de personas que se manifestaron en contra de estas medidas", disparó.

A la vez, el integrante del triunviro habló de la marcha que se realizó en apoyo al Presidente y dijo: "no quiero caer en el folklore de ´quién movilizó más´. Aún en las columnas de la gente que se manifestó ayer (por el sábado) tampoco hay una conformidad en algunas cosas que lleva adelante el Gobierno".



