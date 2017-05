Separaron a dos policías por la brutal agresión a un hombre en Madryn

En la conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Pablo Durán, estuvo acompañado por los subsecretarios de Protección Ciudadana, Pablo García; de Gobierno, Alejandro Apphesberho, y el jefe de la Policía del Chubut, Luis Avilés. Brindaron detalles del hecho ocurrido el 7 de mayo en la de Puerto Madryn precisando la actual situación de los efectivos involucrados.

Al respecto del hecho Durán señaló que "el domingo 7 de mayo a las 7.50 horas en Puerto Madryn, en las calles Brown y Vesta, el Centro de Monitoreo de esta ciudad detecta un hecho irregular y grave y tiene que ver con la actitud de tres agentes de policía, que se ponen a la par de un vehículo que estaba detenido, hacen bajar al conductor y lo agreden físicamente".

Aseveró que "desde el Estado ya hemos tomado cartas en el asunto, dos de estos efectivos están pasados a disponibilidad preventiva y el otro mañana será evaluada su situación en una audiencia de control", sin embargo aclaró que "internamente en la fuerza se abrieron los sumarios administrativos correspondientes".

"Quiero destacar que el jefe de la Unidad Regional presentó la denuncia penal como corresponde" y precisó en ese marco que "aún no se ha recibido denuncia del agredido".

El ministro de Gobierno subrayó que "esto se pudo dilucidar gracias al Centro de Monitoreo de Puerto Madryn, porque fue una de las cámara que detectó y registró los hechos".

Las imágenes registradas por las cámaras de monitoreo muestran la agresión (Fuente MadrynTV)

"El centro está coordinado por un integrante del Ministerio de Gobierno y policía", expresó y agregó que "el hecho surge justamente luego de que detectan este suceso, e inmediatamente el integrante de la fuerza pone en conocimiento al jefe de la Unidad Regional que solicita la grabación y lleva a delante la denuncia".

Por eso "hay que destacar que esto se da por el mismo proceder de la policía".

"Hace unos instantes nos reunimos con el gobernador y ratificamos que como lo venimos diciendo vamos a ser muy duros con estos hechos", indicó el funcionario.

Y agregó: "venimos haciendo un esfuerzo importantísimo en materia económica e inversión para la fuerza" pero también "vamos a ser muy estrictos e ir con todo el peso de la ley para los que no hagan su trabajo como corresponde y los que no entiendan que la fuerza policías sirve y es la herramienta directa para brindar seguridad a los vecinos y no para cometer estos hechos".

El ministro manifestó que "a nosotros nos cae muy mal esto, porque sigo sosteniendo que en un alto porcentaje tenemos una fuerza policial sana, estos hechos son los que no solamente hay que esclarecer sino que los que tenemos la responsabilidad de estar al frente de la fuerza pública, poner a disposición de la Justicia todas las herramientas para que esta gente no esté más en la fuerza".

"Y de esta forma dejarle en claro a la comunidad que fuerza queremos, que es la que protege a los ciudadanos y no para que cometan estos ilícitos".

EFECTIVOS INVOLUCRADOS

Por su parte, el jefe de Policía del Chubut, Luis Avilés, al referirse al hecho indicó que "para nosotros que estamos al frente de la institución, este tipo de noticias no son para nada gratas pero tenemos la responsabilidad de informar y actuar como está establecido en el marco legal".

Por eso "nuestros jefes de áreas, de todas las Unidades Regionales, y de las comisarías tienen instrucciones precisas de no amparar este tipo de actitudes".

También "tenemos que valorar la tecnología que esta aplicada al servicio de brindar seguridad a la ciudadanía, que nos ayudó en este caso a sacar a la luz una conducta que de otra manera hubiese sido muy difícil para nosotros que llegue a nuestro conocimiento".

"Administrativamente se adoptaron las medidas preventivas, el pase a disponibilidad de dos efectivos y el tercer efectivo, que tengo entendido penalmente que no hay imputación por el momento, se va a saber este viernes donde va a haber una audiencia en Puerto Madryn", manifestó.

Aclaró que dentro de la fuerza "administrativamente nosotros estamos evaluando el grado de responsabilidad de ese tercer funcionario policial que estaba con los dos agresores en el momento preciso".

El jefe de la Policía recalcó que "vamos a aplicar el régimen disciplinario como corresponde y haciendo honor a lo que venimos diciendo de que debe imperar en nuestra institución la disciplina y cuidar la imagen".

En ese marco indicó que "no es habitual que en el marco de una recorrida haya tres efectivos en un patrullero, por eso nosotros internamente ya estamos avanzando en una investigación para saber con precisión qué es lo que sucedió y aplicar las medidas correspondientes".