El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 03 septiembre 2017 Sergio Maldonado pide que Macri "haga algo" para buscar a Santiago Después que el viernes gran parte del país pidiera por la aparición con vida de Santiago Maldonado -quien fue visto por última vez el 1 de agosto, en un operativo que ejecutó Gendarmería nacional en una comunidad mapuche de Cushamen-, el hermano del joven artesano volvió a criticar al Gobierno nacional. Dijo que perdió la confianza en la administración de Mauricio Macri y que solo se siente acompañado por los organismos de Derechos Humanos.

La última vez que vieron con vida a Santiago Maldonado fue el 1 de agosto en un operativo que desplegó Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen. El viernes se cumplió un mes de la desaparición del joven artesano y el país salió a las calles a pedir por su aparición.

La manifestación más grande tuvo lugar en Buenos Aires donde miles de personas escucharon las palabras del hermano de Santiago, Sergio, quien le pidió a la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que "dé un paso al costado" por la ineficiencia que mostró en su cargo.

Pese a los multitudinarios reclamos, aún no se sabe nada de lo que sucedió con el joven oriundo de 25 Mayo. En ese marco, Sergio volvió a criticar al Gobierno nacional.

En diálogo con Radio 10, el hermano de Santiago sostuvo que no necesita que el Gobierno lo llame sino que "actúen, que hagan algo" por la causa y cuestionó el blindaje mediático que tiene la administración de Cambiemos.

El integrante de la familia Maldonado adelantó además que hoy viajará a Esquel porque mañana se levantará el secreto de sumario en la causa, y podrá ver el expediente junto a su abogada, Verónica Heredia.

En ese sentido, cuestionó: "no debería haber habido secreto de sumario para los familiares, no nos tendrían que ocultar información".

Sergio también subrayó que la única hipótesis que se maneja hasta el momento es que "lo tiene Gendarmería" y dijo: "veremos en qué se avanzó estos 16 días de secreto de sumario con los rastrillajes de la fiscal (Federal, Silvina) Avila. Si el juez (Federal, Guido Otranto) cambió la carátula a desaparición forzada es porque hay algún indicio", señaló.

Maldonado también criticó al presidente Mauricio Macri por no realizar las acciones pertinentes como mandatario y dijo: "el fin de semana largo me hubiera gustado descansar, pero tengo a mi hermano desaparecido. Él (por Macri) estuvo cerca, en Villa La Angostura y no se acercó a informarse".

"Si quiere le mando la partida de nacimiento de Santiago para que vea que existe, que nació. Todos en el mundo se preguntan por mi hermano y el único que hace oídos sordos es él. Tiene que abrir un poco los ojos", sentenció.

Asimismo, Sergio Maldonado aseguró que cuando se esclarezca la causa llevará a juicio a los periodistas que brindaron información maliciosa sobre su hermano. "Me voy a ocupar de los periodistas que dijeron barbaridades, como (Jorge) Lanata. Yo no soy (el lonco, Facundo Jones) Huala que está en la cárcel, vulnerable. Voy a pedir que se traguen lo que dijeron y paguen por eso. Son unos mercenarios, miren cómo se dieron vuelta con varias cosas", señaló.

