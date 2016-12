El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 20 diciembre 2016 Sergio Massa sobre Ganancias: "tendremos ley antes de fin de año" Ayer, mientras se definía el acuerdo entre la CGT y el Gobierno en torno a un nuevo proyecto de ley que modifique el tributo, desde el espacio del tigrense cuestionaron el accionar de Macri en la discusión del tema.

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anunció en una conferencia de prensa en el Congreso que espera que se aprobará "antes de fin de año" el proyecto de ley que busca elevar los topes del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

"A partir de mañana (hoy) van a trabajar en el dictamen", explicó tras el acuerdo entre CGT y Gobierno para introducir modificaciones al tributo.

Más temprano, la CGT anunció que alcanzó un acuerdo con el Gobierno nacional para modificar el Impuesto a las Ganancias. Según dijeron los gremialistas, con estos cambios el mínimo imponible para los solteros subirá a $27.941 brutos y para casados con dos hijos llegará $37.000.

Por su parte, el diputado por el Frente Renovador, Felipe Solá, aseguró ayer que el presidente, Mauricio Macri, presionó a Sergio Massa para incluir familiares al blanqueo de capitales, cuando se discutió la iniciativa en el Congreso.

En declaraciones a Radio 10, Solá dijo que "se recibieron presiones directas cuando se trató el blanqueo". "Massa recibió llamados de Macri", añadió.

"Macri llamó, presionó a Massa para que no se dejaran afuera a los familiares", dijo el diputado sobre la iniciativa. Vale recordar que el ingreso de familiares al blanqueo, finalmente fue sancionado por el Ejecutivo a través de un decreto.

"Esto es doblemente grave, violaron la ley y está escrito de una forma que dice que es para aquellos q puedan demostrar que los bienes eran de ellos antes que se nombraran a funcionarios en cuestión", cuestionó Solá.

En este marco, el diputado afirmó que el decreto "tiene una enorme falta de ética".

Consultado sobre el funcionamiento del Congreso durante la gestión de Cambiemos, Solá consideró que "funcionó mejor que antes". "Pero esta rabia del presidente no deja ver que de 20 leyes que mandó el Ejecutivo, nosotros cambiando artículos, votamos 18, solamente votamos 2 en contra", añadió.

En el marco del paro de transporte que llevó a cabo ayer la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -reclaman al Gobierno la modificación del Impuesto a las Ganancias- el metrodelegado Roberto Pianelli sostuvo que el presidente Mauricio Macri "aprieta" a los gobernadores para que no salga el proyecto de ley que modifica el tributo.

"El Gobierno hizo una promesa de eliminar el impuesto a las Ganancias pero nosotros no estábamos de acuerdo en eliminarlo. Y no sólo no lo sacó sino que lo modificó para peor porque amplió el espectro de los trabajadores que lo pagan", sostuvo Pianelli en declaraciones al programa "El Destape", que conduce el periodista Roberto Navarro en Radio 10.

En ese contexto, dijo que de los trabajadores del subte "había un tercio que pagaban Ganancias" pero que "a partir de las modificaciones de este año empezaron a pagar casi la totalidad".

"Empiezan a pagar Ganancias los que no llegan a fin de mes", cuestionó el gremialista al tiempo que volvió a cuestionar al Presidente por no haber eliminado el impuesto como prometió en la campaña presidencial de 2015.

"Macri utilizó Ganancias para ganar la elección", remarcó Pianelli al tiempo que agregó que el mandatario "sí sacó las retenciones a las mineras y al sector agroexportador".

Para el metrodelegado "hay una actitud de capricho de querer hacer pagar un costo alto a los sectores más populares".

Fuente: