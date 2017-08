Servicios in company: empresas abren sus puertas para potenciar al recurso humano

Los servicios In Company se convirtieron en una metodología muy utilizada por las empresas para poder explotar al máximo las cualidades de sus empleados. Se trata de conferencias, talleres o charlas que van más allá del ámbito propio de cada compañía, que se utilizan para generar empatía entre el personal, afianzar lazos, motivar, integrar, mejorar la imagen y hasta para acrecentar la capacidad para interactuar. Es por eso que pueden encontrarse las más variadas exposiciones llevadas a cabo por especialistas de distintos rubros. Desde llevar el teatro a la empresa hasta juegos, pasando por asesores de imagen, especialistas en marketing digital y la voz de la experiencia de emblemas del mundo del deporte.





CAPACITACION CONSTANTE





Federico Tozzi es uno de los directores de Madiba, empresa que realiza capacitaciones In Company de marketing digital, además de consultoría y desarrollo de negocios dentro del mundo digital. "Primero que nada, pensamos en el beneficio que le representa al empleado. Porque le implica adquirir más conocimientos, tener una mejor capacitación. En consecuencia, la que se beneficia es la empresa: se apunta a tener recursos más capacitados", analizó Tozzi. "Ahora se habla no sólo de recursos humanos, sino también de talentos. Si a un talento lo nutrís, es mejor todavía", explicó el titular de Madiba.

Para el especialista en marketing digital no hay un tiempo establecido para llevar a cabo los talleres dentro de las empresas. "Depende de muchos factores. Desde el tipo de tema que se dé hasta la audiencia que tenga, a qué tipo de público está dirigido y cuál es el objetivo. No es lo mismo ver un tema específico y a fondo que varios temas en general para que a las personas les quede un concepto", remarcó Tozzi, quien agregó también que las charlas dependen de lo que busca la empresa que los contratan: "Tiene mucho que ver con la audiencia. Cuando voy a una empresa, hago hincapié en cuál es el objetivo, después cuál es el público. No es lo mismo dar una charla a mandos medios-altos, que tienen un determinado fin más estratégico, que a equipo más operativo que va a estar más en el día a día. En el último caso, naturalmente más productivo va a ser un taller, que conceptos corporativos".





EL CLIMA LABORAL





Otro de los objetivos que suelen perseguir los departamentos de Recursos Humanos cuando apuestan a los servicios In Company es buscar fidelizar a los empleados para que, como se dice habitualmente, "se pongan la camiseta de la empresa". De eso se encarga Claudia Cubilla. "Nuestra consultora se llama I Love My Work y las empresas que nos contratan quieren que sus empleados digan eso, que aman su trabajo. Se hacen talleres para alinear a las personas con la visión de la empresa, con los objetivos que ésta tiene. Mucha gente va, trabaja y no tiene ni idea de cómo repercute en la empresa lo que está haciendo. Nuestras charlas plantean la posibilidad de una mejora continua. Se hace mucho de comunicación interna, cómo se hace para comunicar con el otro. Generar empatía. Tener capacidad para las negociaciones", resumió Cubilla, quien además contó cómo son los pasos a seguir cuando la contrata una empresa: "Hablamos con el departamento de Recursos Humanos y ellos nos dicen dónde ven las falencias. Por ejemplo, si falta liderazgo, se hacen talleres en torno a eso. No solamente es el jefe, sino cada una de las personas que están dentro de la empresa. Para sentirse parte de la compañía. Así se ponen la camiseta. Se busca la manera de rendir más para desarrollar la creatividad. Muchos tienen conocimientos técnicos, pero no se sienten parte de la empresa. Y conocen muchos temas que pueden mejorar, pero lo dejan ahí porque piensan que no los escuchan. Se ven cambios muy importantes cuando la gente se empieza a dar cuenta que la empresa no lo ve como un número más. Que le da importancia".





LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN





Más allá de los aspectos técnicos y anímicos, muchas empresas ponen el foco en la faceta física. Es por eso que también contratan a especialistas para mejorar la imagen de sus empleados. Junto a Natalia Pierri, María Pinola dirige Grupo Imagen y brinda charlas In Company para transmitir su experiencia. "Hay charlas específicas para hombres y para mujeres. También mixto, pero no es lo recomendable. Las mujeres tenemos como mil variantes y a muchos hombres, tantos detalles, no les divierte. Lo del hombre es más concreto. Y en cuanto a la temática de las conferencias, varían: hay charlas generales, que hablan de la elegancia, de la importancia de la imagen. Otras de los largos de las prendas, los calces o los tipos de telas", comentó Pinola, quien reconoció que es contratada por compañías dedicadas a los rubros más disímiles: "En general, son empresas que tienen personal con clientes externos. Por ejemplo, desde un departamento de RR.HH. me dijeron que la modalidad de 'Casual Friday' pasó a ser 'Casual de lunes a viernes'. Al tener una relación muy cercana desde RR.HH. con las empleadas, les cuesta decirles que no es correcto vestir de manera casual todos los días. Entonces nos llaman a nosotros, para que podamos influir con nuestras charlas sin decirlo directamente. Más allá de todas tus capacidades laborales, si además te sabés vestir bien, es mejor. En el ambiente laboral, es muy complicado para el jefe decirte que te vistas bien. Las empresas que realizan este tipo de acciones, lo que hacen es de una manera encubierta decirles a sus empleados cómo prefieren que se vistan".





DIVERTIRSE EN EL TRABAJO





En muchos casos, las empresas apuestan a los juegos o a actividades recreativas para distender el clima laboral y generar lazos entre los distintos escalafones de mando. A eso se dedica Nicolás García, de Divertite, dedicada a organizar jornadas recreativas, que también se volcó al sector corporativo. "Durante las vacaciones de invierno se usó mucho un programa que se llama 'Nuestros hijos nos visitan'. Se trata de que los chicos acompañen a los padres al lugar de trabajo. Es una jornada en que se realizan diferentes actividades. Se busca fidelizar al empleado con su lugar de trabajo. Les presentamos varias propuestas temáticas, como disfrazarse de superhéroes o piratas. Lo que se busca es que los chicos no estén solos ahí jugando, sino darle un tema para ir cambiando. Es una tendencia que está creciendo. Primero porque tiene un costo bajo, porque usas un salón de la empresa o el comedor. Y ya no tenés que sacar a los chicos o a los padres. Y es una actividad que a los padres los motiva mucho", aseguró García, quien indicó que ofrecen propuestas para hacer encuentros fuera del ámbito de la empresa para lograr la integración de los distintos sectores: "Tenemos diferentes propuestas. Lo que tratamos es de innovar y de mejorar en cuanto al impacto visual. Por ejemplo, tenemos una propuesta medieval. Los empleados llegan y se dividen en equipos. Aunque parezca azar, esos equipos están elegidos por el departamento de RR.HH. que quieren unir las distintas áreas. Y se les dice que deben armar un estandarte, plasmar un valor y a partir de ahí empiezan las diferentes competencias. Usamos muchas temáticas diferentes. En otra, se les pide que armen un auto y ahí se mezclan todos los rangos jerárquicos, trabajando a la par".





EL TEATRO A LA OFICINA





María Ahuad es la directora general de Experience y explicó cuáles pueden ser las ventajas de emplear las técnicas del teatro en una empresa. "Nosotros aplicamos la metodología teatral y ejercicio que se usa para el desarrollo de actores, con los empleados de las empresas. Nos llaman para capacitar en comunicación, negociación, para la integración y el trabajo de equipo. Y también hacemos talleres de teatro como un beneficio. Para mejorar el clima laboral. Para que se conozcan", sostuvo Ahuad, quien detalló que sus talleres se dividen en dos: la capacitación pura, que está pensada en los objetivos a cumplir, y en el teatro en la empresa para la gente que quiera explorar ese mundo.

"El teatro ayuda en lo personal. Un poco el objetivo es que pierdan el miedo. Somos conscientes de cómo es la gente que trabaja en empresas. Sirve mucho para desinhibirse. Para los departamentos de venta es buenísimo. Generalmente, la gente de venta es más histriónica. Trabajamos más aspectos humanos, para que estén convencidos. Para poder conmover y lograr algo en los demás. Algunos necesitan generar conexión con el otro. En otros escuchar activamente, que también es importante. Pienso que cada persona es diferente. Todos tienen distintos aspectos en general".





APELAR A LA MOTIVACION





En 2001, después de ganar el Champions Trophy con Las Leonas y en plena crisis en el país, una empresa se contactó con Sergio Vigil. "Me dijeron que les gustaría que diera una conferencia sobre la adversidad. Era un momento complicado y los empleados estaban golpeados por la crisis. Estaban con falta de clientes. Justo ese año, habíamos ganado el torneo después de sortear distintas situaciones difíciles. Entonces, para preparar la charla empecé a pensar analogías entre lo que es el deporte y la empresa. En lo que es situaciones que tengan que ver con las relaciones hasta el desafío del resultado. Preparé videos y disparadores en Power Point", contó "Cachito", quien en 2002 se sumó al equipo de la consultora Sport Cases y desde entonces dio unas 950 charlas.

"Mis conferencias tiene tres ejes: valores, conceptos y emociones. Dentro de esos ejes, trabajo los temas que son liderazgo, trabajo en equipo y motivación. Cuando una empresa requiere una charla, se contacta con Sport Cases, que me comunica las necesidades que tiene. Me pongo a pensar, genero videos y conceptos sobre la charla. Defino los valores que queremos demostrar, trabajo mucho sobre la emoción. La parte conceptual. La charla dura una hora 15 minutos, aproximadamente, y la gente pasa por diferentes momentos emocionales. Las empresas generalmente nos buscan para los empleados que necesitan confianza. Otras veces afrontar un desafío. Otro momento pasan momentos adversos. Lo que trato es generar una charla a medida a cada situación".