El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 26 mayo 2017 "Si es necesario que yo sea candidata, lo soy " La expresidente Cristina de Kirchner confirmó ayer por la noche que "si es necesario" será candidata en las próximas elecciones legislativas pero en un marco de unidad sin competencia en las primarias con el ex ministro Florencio Randazzo.

"Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor de votos a este proyecto lo soy, pero si hay otro candidato que puede garantizar el triunfo y garantizar que puede ponerle límites al Gobierno y que cuando se sienten en las bancas voten como tienen que votar y no los corran con amenazas, bienvenido sea", sostuvo.



Anoche, la ex presidenta brindó una esperada entrevista en C5N, en la que habló sobre la actualidad política y económica del país: "si la mayoría de los dirigentes cree que hay otro candidato mejor... Yo no voy a pelear con nadie. No voy a ser un obstáculo", insistió, tras advertir que "introducir hoy una pelea interna ante esta situación que esa viviendo el pueblo marca que vamos por el mal camino".



Y, al ser consultada por la precandidatura de Florencio Randazzo, remarcó: "¿Debería ir a hablar mal de quien fue mi ministro durante 8 años? ¿Eso hablaría bien de mí?".



"Sigo diciendo que está claro que después de todo los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto de si voy a ser candidata a diputada o senadora. Sería tonta suponer que estoy atrás de un cargo de senador o diputada, pero hay responsabilidades históricas. Hay que construir la unidad", advirtió.



Además, expresó que tiene la "responsabilidad histórica" de convocar a "la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo nacional y popular" para evitar que la situación en la Argentina "se desmadre".



"Me siento con la responsabilidad histórica de convocar a la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo popular y nacional para reagrupar fuerzas que permitan, en lo institucional, ayudar a que esto no se desmadre. La inequidad genera violencia y esta situación yo ya la vivi: no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen oportunidades. Necesitamos revertir esta situación", apuntó.

