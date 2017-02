"Si no hay paritaria nacional, vamos a impulsar el no inicio de clases"

Los titulares de la Ctera y del Suteba, Sonia Alesso y Roberto Baradel respectivamente, se reunieron ayer con la conducción de la CGT reunificada, de quienes recibieron el apoyo en el marco de la puja salarial que los docentes mantienen con el Gobierno nacional y con el provincial.

Alesso advirtió que los gremios docentes volverán a reclamar la convocatoria a la paritaria nacional y que "si ese llamado no se produce, impulsarán "el no inicio del ciclo lectivo".

De este modo, Ctera, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Asociacion del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) -con el apoyo de la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- rechazaron el tope del 18 por ciento de aumento en cuatro cuotas que propuso el Gobierno. Los cinco gremios docentes con representación en todo el país reclamaron la convocatoria a la paritaria nacional y aseguraron que "si ese llamado no se produce", van a impulsar "el no inicio del ciclo lectivo".

El pasado martes, en el Concejo Federal de Educación, el ministro de Educación y Deportes de la Nación Esteban Bullrich había ratificado que iba a dejar en manos de las provincias la responsabilidad de las paritarias y que solo garantizaba el sueldo mínimo de 9.672 pesos. La paritaria nacional sirve para marcar un piso sobre el que no se puede bajar en cada provincia, que según sus recursos, puede ofrecer más a sus docentes. Desde la cartera, sin embargo, señalaron que el piso quedó automatizado en una cláusula de la paritaria de 2016, que dispuso que el salario mínimo docente esté siempre un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil.

Los gremios plantearon que esa cláusula no disuelve la paritaria y que por ley, Educación debe convocar a discutir la paritaria, en la que los docentes reclaman una suba del 35 por ciento. "La paritaria a nivel nacional es indispensable para los docentes", afirmaron los representantes gremiales, quienes también exigieron una reunión para discutir a nivel nacional los lineamientos del sistema educativo, y anunciaron que van a participar de la marcha convocada por la central obrera para el 7 de marzo "para decir no a la flexibilización laboral". Por su parte, desde UDA indicaron a ámbito.com que ante la negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional realizarán un paro el 6 y 7 de marzo. Desde el gremio docente indicaron que el 7 de marzo marcharán junto a la CGT en el marco de la jornada de movilización al Ministerio de la Producción "para decir no a la flexibilización laboral".

En tanto, Sergio Romero, titular del gremio, comentó en diálogo con C5N que la paritaria nacional docente "es necesaria" porque "implica que ningún docente gane por debajo de ese porcentaje".

El gremialista aseguró que "hay provincias donde los docentes no llegan al salario mínimo". En tanto, Romero recordó dentro de la negociación paritaria nacional "se incluyen compensaciones para las provincias y si el acuerdo no se firma esos fondos no están asegurados".

Vale recordar que el Gobierno aún no dio señales de retroceso en la estrategia y ratificó que está garantizado el pago del mínimo de $9.672 que estipula que el piso de los maestros debe estar siempre 20% arriba del salario mínimo , vital y móvil.