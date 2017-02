El Patagónico | Deportes - 01 febrero 2017 "Si Schwartzman no se recupera lo reemplazará Olivo", reveló Orsanic Sin Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis, Argentina suma preocupación en la previa a una nueva instancia de Copa Davis, dado que quien fue designado como primer singlista no supera todavía una contractura.

Daniel Orsanic, el capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina, reveló ayer que si Diego Schwartzman no supera la lesión que lo tiene a maltraer será reemplazado por Renzo Olivo, en la gran duda que persigue al campeón con miras al cruce ante Italia del viernes, sábado y domingo.

"Si Schwartzman no se recupera, su reemplazante será Renzo Olivo, pero vamos a esperar hasta lo que sea necesario, el límite que nos pusimos es el jueves (mañana) por la mañana", explicó el capitán argentino, de 48 años, en la charla que mantuvo con la prensa en la carpa montada especialmente en el Parque Sarmiento, sede de la serie.

Argentina, sin dos figuras decisivas para la conquista del título, el tandilense Juan Martín Del Potro (38) y el azuleño Federico Delbonis (49), diagramó un equipo con Schwartzman (53) como singlista número uno, más Guido Pella (84), Leonardo Mayer (147) y Carlos Berlocq (81), este último citado el fin de semana en reemplazo de Horacio Zeballos (72), también lesionado.

La estrategia de Orsanic para enfrentar a los 'tanos' se complicó con la lesión que padece el "Peque" Schwartzman, que no le permitió practicar al mismo ritmo que el resto durante los dos primeros días de la semana en la recta final de la serie en la que se iniciará la defensa del título conquistado en Zagreb en noviembre pasado.

"La lesión de Schwartzman es una fuerte contractura en el músculo plantar delgado derecho. Se lo está tratando todos los días y confiamos en que estará en condiciones de jugar la serie", explicó a Télam Walter Alfonso, el masajista del equipo, quien trabaja con el tenista supervisado por el kinesiólogo Mariano Seara.

En esta serie, y como está el panorama, el favorito es Italia, cuyo capitán Corrado Barazzutti tiene disponibles a sus mejores tenistas, Fabio Fognini (48), Andreas Seppi (68), Paolo Lorenzi (43) y el especialista Simone Bolelli (150 del mundo en dobles).

"Haber salido campeón fue algo histórico, increíble, pero eso quedó en el pasado y nos estamos preparando lo mejor posible para enfrentar a un rival que hace muchos años está en un nivel bueno y parejo, casi con el mismo equipo", añadió Orsanic.

"Nuestro objetivo hasta el viernes es sacarle lo mejor a cada uno de nuestros jugadores para poder llegar al máximo, estamos acostumbrados a que los favoritos sean los rivales, eso no es algo que me preocupe demasiado", subrayó Orsanic.

Lo cierto es que Argentina tiene un solo singlista definido que será el bahiense Pella y el otro debería ser Schwartzman, pero si finalmente no puede jugar la serie, entonces Berlocq es quien tiene mayores chances de asumir ese punto, dado que Mayer arrastra una inactividad desde la final de la Copa Davis ante Croacia.

Argentina completó una sesión más de entrenamiento, por la mañana durante apenas media hora y en las instalaciones de "El Abierto", el coqueto club ubicado a escasos 30 metros del Parque Sarmiento, que ofreció sus canchas para preservar la central debido a las condiciones climáticas adversas.

Por la tarde, cuando dejó de llover, Argentina utilizó la cancha central con una sesión que incluyó al correntino Mayer y al bahiense Pella, ambos supervisados por Orsanic y el sub capitán Mariano Hood.

Argentina volverá a practicar hoy de 9 a 11 y de 13:30 a 15:45, y Orsanic tomará la decisión final sobre si mantiene a Schwartzman o directamente incluye al rosarino Olivo, quien integró el equipo el año pasado en la serie que se le ganó a Polonia (3-2) en la ciudad de Gdansk.

Los partidos se jugarán a partir del viernes a las 11 los dos primeros singles, y el sábado desde las 12 el punto de dobles. El domingo nuevamente desde las 11 se jugarán los dos singles restantes.

El ganador de la serie entre Argentina e Italia jugará en cuartos de final el 7, 8 y 9 de abril ante el vencedor de la eliminatoria que animarán el próximo fin de semana en Frankfurt, el local Alemania y Bélgica.



