"Si de verdad quieren al club, les pedimos que se porten bien"

Un nuevo Federal B se puso en marcha este último fin de semana. Huracán de Comodoro debutó el pasado sábado ante la Comisión de Actividades Infantiles y, aunque el encuentro terminó cero a cero, los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico mantienen la ilusión de llevar al club a la próxima fase de este torneo.

En este primer partido, un grupo de "hinchas" del "Globo" sacudió la paciencia del actual presidente del club, Cristian Cancilieri, quien decidió hablar con El Patagónico esta tarde y referirse a los incidentes que provocaron fuera del Estadio Municipal de Kilómetro 3, donde se enfrentaron con los efectivos policiales por intentar ingresar sin entrada.

"Ya estamos cansados de estas situaciones. La gente tiene que entender que a nosotros nos miran con lupa y nos tenemos que portar bien. Necesitamos el respaldo de los hinchas, no estamos en contra de ellos pero hay que portarse bien y punto. Nosotros, desde la comisión, vivimos para el club pero esas cosas nos tiran para atrás", explicó el "Gringo" Cancellieri.

El presidente de Huracán masticó bronca e impotencia durante la entrevista. Afirmó que desde la comisión se hace lo "imposible" para que la institución esté "caminando y sin deudas", pero llamó a "cuidar los colores".

"Cada vez nos pide más policías por estos temas. Queremos que tomen conciencia de esta situación. Tienen que entender que en los partidos que no pueden ir, porque no hay visitantes, no pueden ir. Es simple. De esa forma nos ayudan a seguir creciendo", afirmó.

Además de esta situación en el Estadio Municipal, este domingo el "Globo" visitó a Deportivo Roca por el torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. En este partido, también se desarrollaron incidentes, ya que aproximadamente 25 o 30 "hinchas" ingresaron sin pagar la entrada. Por este tema, la Seccional Sexta le realizó un informe al club.

"Fue un grupo a un partido en que no pueden ir los visitantes y pasaron sin pagar. Si ellos de verdad quieren al club, tienen que hacer las cosas bien. Lo que me llama la atención es que de local pagan la entrada y colaboran. Son unos pocos que no entienden nada. Solo pedimos que se porten bien y que los más grandes controlen las situaciones", comentó.

Por último, Cristian Cancellieri explicó que desde la comisión se encuentra apostando a la formación de jugadores y que hacen "un esfuerzo muy grande por mantener vivo este club": "Nosotros dejamos mucho por estos colores, estamos todo el día y no nos atrasamos en ningún pago. Esto nos tira todo para atrás".

"Estamos convencidos que estamos haciendo las cosas bien y apostando a lo formación. El torneo local lo estamos jugando con chicos de 17, 16 y 15 años. El año que viene la idea es no incorporar y jugar con estos chicos para foguearlos y la hinchada va a tener que acompañar igual", finalizó.