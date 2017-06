Siciliani habló de su soltería y bromeó: "En la foto de Instagram, viendo los likes"

"Estoy sola porque quiero disfrutar de mi soltería", confesó Griselda Siciliani al referirse a los halagos personales y profesionales que recibe a diario: "Estoy sola, pero recibo muchos halagos, recibo muchos halagos de todo tipo, a nivel personal y a nivel profesional, la verdad que soy muy privilegiada en todo sentido".

Por otra parte, se refirió a la popular cuenta de las redes sociales, EAMEO, luego de que realizó una broma vinculada al escote que usó la actriz en los Martín Fierro: "Hay mucho problema con el cuerpo, con la aceptación, ya a esta altura, en el 2017", expresó e indicó: "A nadie hay que criticarle el cuerpo, a mí me llama mucho la atención y no lo entiendo bien, no lo puedo analizar", cuestionó en diálogo con Agarrate Catalina.

