"Siempre confié en Dios y él me libera de todo esto"

Alexis Zárate, el jugador de Temperley condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado, rompió el silencio tras la audiencia y aseguró: "Siempre confié en Dios y él me libera de todo".

"Desde el primer día siempre confié en Dios y él me libera de todo, no deja que me influya nada malo", afirmó el deportista en declaraciones televisivas. Ante la consulta sobre cómo sigue su carrera profesional, Zárate respondió: "Voy a seguir (jugando). A medida que pasen los días, vamos a replantear cómo sigue todo".

En cuanto a la acusación de abuso sexual, dijo que la víctima "mintió en todo" y afirmó desconocer los motivos. "Dios sabe todo", reiteró. El jugador se mostró "tranquilo" y destacó el apoyo de su familia y amigos. "Mis amigos están atrás y son los que están conmigo día a día", resaltó.

"Sé que Dios en justo y todo va a salir a la luz", confió el jugador que no quedará detenido hasta tanto la condena quede firma.