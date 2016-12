"Siento que los que ya no están dejaron u legado para que lo continuemos"

El legendario músico David Lebón, integrante de bandas fundamentales de la historia del rock argentino como Serú Girán, Pescado Rabioso y Pappo's Blues, consideró que tiene la "misión" de retomar "el legado" de aquellos artistas que "ya no están" para seguir ofreciéndolo al público.

"Yo extraño a los que no están porque casi todos fueron mis hermanos, pero siento que me dejaron una misión, dejaron su legado para que quienes quedamos, lo continuemos. Y yo estoy feliz de hacerlo. Sé que mucha gente que tal vez antes iba a ver a Luis (Spinetta), ahora me viene a ver a mí porque sabe que va a encontrar lo que buscó siempre", expresó el guitarrista en diálogo con Télam.

Ese "legado" al que hace referencia el autor de "El tiempo es veloz" tiene forma de nuevas canciones en su caso, debido a que hace pocas semanas vio la luz "Encuentro supremo", su primer disco de estudio en siete años, en el que nuevamente ofrece su tradicional repertorio estilístico de baladas y rocanroles.

Grabado en los Estudios ION y en el Estudio Bulo, el nuevo trabajo está integrado por once composiciones propias y una versión de "Laura va", el tema de Almendra que Lebón ya había versionado en distintos homenajes a Spinetta.

"Me encantó hacerla. Cuando vine de Estados Unidos, a finales de los '60, escuché esa canción sin saber bien de qué se trataba y me di cuenta que era una canción-tango, en una época en donde no existía un concepto si había que mezclar o no los géneros. Es una canción bellísima como 'Plegaria para un niño dormido' o 'Muchacha ojos de papel' y tantas otras que el tipo tenía", explicó.

Entre las composiciones novedosas, conviven algunas que estaban dando vueltas desde hace varios años atrás y otras que fueron creadas en los últimos tiempos.

"Hay algunas canciones viejas pero, ¿qué importancia tiene? Yo compongo siempre igual, como cuando era joven. Hago baladas, rock and roll, pero siempre en el mismo estilo de composición", explicó el virtuoso guitarrista.

Aunque aclaró: "Yo, a veces, me autocopio. Cuando escuchaba mucha música, tendía a copiar mucho. Me gustaba un estribillo y, sin darme cuenta, ponía algo parecido en mis temas. Ahora, estoy muy alerta que no pase esto. Así que estoy mucho más contento porque todo lo que compongo, sale puramente de mí".





"ESTADO DE FELICIDAD"

El estado de "felicidad" de Lebón en torno a esta etapa también reside en el trato recibido por la discográfica Sony que, sin que él lo pidiera, le ofreció un contrato para poder publicar "Encuentro supremo", luego de un intento fallido en los últimos años de realizar una nueva placa.

"Entre mi anterior disco y este, yo traté de hacer otro que se llamaba 'Mágico', pero hubo un comentario que no estaba bien grabado, de gente a la que no tendría que haber dejado meter la cuchara", reveló.

Tal como lo marca el título del nuevo disco, Lebón también continúa la misma línea musical que cultiva desde los inicios de su carrera desde el aspecto lírico, en donde sigue apostando a letras de alto contenido espiritual, que hablan de la búsqueda y el encuentro del amor.

"Yo no voy a dejar de tirar ese mensaje porque lo descubrí, lo sentí y sé que es la única salida. La gente que me viene a ver está necesitando estar bien, tienen los mismos problemas de todos y yo soy como un puente del amor hacia el amor, de mi corazón al corazón de la gente. Es un trabajo duro el de la música porque tenés que ser muy sincero", reflexionó.