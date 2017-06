El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 19 junio 2017 Siete tripulantes del barco que naufragó frente a Rawson continúan desaparecidos Prefectura Naval logró rescatar ayer de las aguas otros dos cuerpos. Mientras, uno de los sobrevivientes está internado en Trelew y el otro era trasladado ayer a Puerto Madryn por un pesquero que escuchó el llamado de auxilio desde el barco que se hundía en medio de un temporal de viento y fuerte oleaje.

Lucas Trillo, uno de los sobrevivientes del naufragio que el barco pesquero "Repunte" sufrió el sábado frente a las costas de Rawson en medio de un temporal de viento y grandes olas, se recupera de una "hipotermia moderada" en el hospital zonal de Trelew, donde está custodiado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

"Yo estaba en la cocina cuando de pronto me di cuenta que estaba entrando agua por todos lados y salí desesperado a cubierta, pero no quiero hablar más, por favor", sostuvo al borde del llanto el marinero de 35 años en una breve charla con la agencia de noticias Télam.

El hombre fue rescatado el sábado por un helicóptero de la PNA y derivado a ese hospital, donde permanecerá hasta hoy.

"El paciente está bien y evoluciona favorablemente", explicó el director del centro de salud, Jorge Vecchio, y agregó: "por lo general los pacientes permanecen en observación unas 24 horas hasta que nos aseguramos de que no habrá ninguna consecuencia muscular o vascular, como suele pasar en este tipo de cuadros de hipotermia".

Con una barba de varios días y una coloración azulada en sus extremidades a causa del intenso frío que sufrió, Trillo espera ser dado de alta y declarar ante la Prefectura primero y probablemente ante la Justicia Federal de Rawson después, donde recaerá la causa del naufragio por cuestiones de jurisdicción.

Al lado de la reducida habitación donde se alojaba el marino, un hombre en situación de calle que había sido rescatado por la policía para evitar que muriera bajo la helada de la noche, se cubría entre las cobijas mostrando la otra cara del intenso frío que se registra por estos días en Chubut.



CONTINUA LA BUSQUEDA



De los doce tripulantes del barco pesquero, solo dos fueron rescatados hasta el momento: Trillo y Julio Guaymas, este último enrolado como "engrasador", ambos oriundos de Mar del Plata.

Guaymas fue rescatado por el pesquero "María Liliana" que recibió el pedido de auxilio y concurrió al lugar para ayudar.

Según fuentes de la PNA, se esperaba que en la jornada de ayer arribara al muelle de Puerto Madryn el pesquero con el otro sobreviviente, mientras que un tercer tripulante fue rescatado el mismo sábado, pero ingresó sin vida al hospital de Trelew, por lo que fue derivado como NN a la morgue.

En tanto, ayer fueron encontrados dos de los cuerpos de los nueve tripulantes que estaban desaparecidos, por lo que la búsqueda de los restantes siete continúa cada vez con menos esperanzas de encontrarlos con vida.

El naufragio se produjo en las peores circunstancias para la navegación, señalaron, y aunque las condiciones meteorológicas mejoraron, el "mar de fondo", como le llaman los marinos, permaneció durante toda la jornada.

La PNA despachó a la zona del siniestro los guardacostas "Prefecto Derbes" y la lancha patrullera Z-28 "Martín García", además del helicóptero PA 40, para intentar dar con el paradero de los tripulantes restantes.

En plena temporada de langostinos, el "Repunte" de 32,7 metros de eslora, soltó amarras del muelle de Mar del Plata el 13 de junio con una tripulación integrada por Gustavo Sánchez (capitán), José Omar Arias (1er. oficial), Horacio Airala (jefe conductor naval), Silvano Coppola (1er. oficial maquinista), Néstor Paganini (Marinero), Lucas E. Trillo (Marinero), Claudio Islas (Marinero), José Ricardo Homs (marinero), Jorge Luis Gaddi (engrasador), Fabián Samite (engrasador), Julio C. Guaymas (engrasador) e Isaac Gabanchik (engrasador).



