Sigue el paro: "solo tienen una parte para hacer el depósito"

La Unión Tranviaria Automotor inició un paro este martes a las 5 de la mañana, ante la falta de pago de sus haberes. En horas de la tarde todo sigue igual y no hay indicios de que se reactive el servicio hoy.

La UTA decidió parar el servicio de transporte urbano este martes y Comodoro Rivadavia permanece sin colectivos. Según denuncia la empresa se trata de un nuevo atraso de Provincia en el pago de subsidios y de aportes por el Transporte Escolar Gratuito y boleto de jubilados, lo que generó que los choferes de Patagonia Argentina aún estén sin cobrar sus haberes.

Fabián Huencheque, referente de UTA, confirmó hoy a El Patagónico que desde las 5 de la mañana que comenzó la retención de servicios, "estamos igual que ayer" indicó.

En horas de la tarde el panorama seguía siendo el mismo: "todavía no hay novedades y lo más probable es que no surjan cambios, por hoy no habrá servicio" detalló en horas de la tarde Huencheque a radio Del Mar.

Huencheque agregó además que: "nos dijeron (desde Patagonia Argentina) que solo tienen una parte para hacer el depósito, tiene que estar depositado todo el sueldo y volvemos a trabajar. Todo el mundo está trabajando para que esto sea lo más pronto posible, mañana si esto sigue así no arrancamos".

Desde el gremio también pidieron las disculpas a la comunidad que amaneció con una nueva medida de fuerza de colectivos "les pedimos disculpas por el trastorno que es no tener el ser el servicio público de pasajeros" pero "espero que nos puedan entender que es un reclamo justo".