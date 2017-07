El Patagónico | Deportes - 08 julio 2017 Sigue el torneo "Félix Sáez"

Hoy desde las 8:45 se disputará en instalaciones del gimnasio municipal 1 se disputará la undécima fecha del torneo de fútbol de salón denominado "Félix Sáez" de los Juegos Comunitarios que cuenta con la organización de la Dirección General de Deportes y la agencia Comodoro Deportes.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

08:45 Las Fresas vs Barcelona A (98-99 A)

09:30 Deportivo Ceferino vs La 209 (98-99 A)

10:05 Guardianes del Cefe vs El Pocho (98-99 A)

10:40 Escuela Isidro Quiroga vs Pibes de Barrio (98-99 B)

11:15 Dep. San Cayetano vs New Team (00-01 B)

11:45 Pibes de Barrio vs Escuela Isidro Quiroga (00-01 A)

12:20 Barcelona JR vs Los Peques Abásolo (02-03 A)

12:55 Deportivo Ceferino vs Club Social Deportivo Stella Maris (00-01 A)

13:30 Barcelona vs Deportivo Las Flores (04-05 A)

14:05 Zona de Quintas vs CSD Stella Maris B (04-05 A).



