Sigue la capacitación a delegados de Petroleros Jerárquicos en Río Gallegos

En la sede Río Gallegos del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral prosigue la capacitación impulsada por esa institución a través de la coordinación de su encargado de sede y vocal de Comisión Directiva, Ricardo Soporsky, que apunta a la formación de los referentes gremiales en el Derecho Laboral.

"Esta capacitación está siendo un éxito total, los muchachos están muy entusiasmados y son todos los delegados de acá de la Cuenca. Como bien se informó oportunamente, estas capacitaciones comenzaron en julio y van a durar hasta diciembre inclusive, todos los meses", detalló Soporsky a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

Y comentó a su vez que estas capacitaciones tienen su desarrollo durante dos viernes al mes, "con jornadas de ocho horas que son bastante intensivas, y su importancia es la de dar las herramientas al delegado para que tenga conocimiento pleno de tanto las leyes que rigen en la actividad laboral en cualquier aspecto, como la ley de jornada laboral, el Convenio Colectivo nuestro, y el procedimiento administrativo que se lleva a cabo en la Secretaría de Trabajo, y para que estemos enterados sobre todo de cuáles son las herramientas que pueden ser, y cuáles las que no".

"Muchas veces en la industria y en el mundo del trabajo, existen mitos sobre los derechos adquiridos acá o allá, que después no terminan siendo aplicados y esto provoca confusiones a la hora de resolver un conflicto o un reclamo", enfatizó el referente del Sindicato Petrolero Jerárquico en la capital santacruceña.

Soporsky agradeció especialmente la participación de la abogada Lilia Villanueva, quien es la asesora jurídica de la Secretaría de Trabajo provincial con asiento en Río Gallegos. "Tuvo una participación muy activa en la primera jornada, dando su punto de vista y también aclarando algunas cuestiones a los delegados que, justamente, tenían ideas equivocadas sobre el tema", expuso.

"También quiero destacar la capacitación que está brindando el doctor Santiago Pinto, que es un excelente profesional en lo que es derecho laboral y también rescatar algo específico: que este es un curso que no termina siendo enlatado y totalmente cerrado, sino que cualquier inquietud de los delegados o algo que no esté contemplado en la memoria descriptiva que se presentó para desarrollarlo, se puede plantear, cosa que a la clase siguiente se pueda ver ese tema de forma particular", indicó sobre la flexibilidad de la propuesta.

Sobre la repercusión esta iniciativa entre sus destinatarios, el vocal jerárquico indicó: "los delegados están súper entusiasmados, venimos teniendo asistencia completa hasta ahora en todas las capacitaciones que se han dado, así que todo es muy bueno porque lo han tomado de gran manera, y desde la Institución creemos que esta es una de las herramientas que se les tiene que otorgar a todos los Delegados, no solamente a los de Río Gallegos".

"Esto, sobre todo, apunta a no cometer errores porque ha habido un cambio muy importante a nivel país y hoy la tendencia es bastante pro-patronal y no hay que olvidar que hay avanzadas respecto a reformas laborales que vienen a quitarle derechos a los Trabajadores. Por eso está muy bueno que estén bien informados, para que vean de qué es lo que se trata", concluyó Soporsky.