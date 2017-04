Sigue la lluvia, pero aseguran que el acumulado solo será de 15 mm

Ayer sobre la tarde/noche un alerta meteorológico volvió a causar preocupación, desde la Oficina de Pronóstico de Comodoro llevaron tranquilidad a la comunidad y aseguraron que "las precipitaciones no son para asustarse". En la nota, el pronóstico extendido.

Un alerta meteorológico lanzado ayer sobre la tarde/noche volvió a causar preocupación y angustia en Comodoro y alrededores, donde la gente espera con desesperación que cambien las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó ayer para el sur de Chubut y norte de Santa Cruz que la formación de un sistema de baja presión frente a la costa central patagónica durante hoy daría lluvias de variada intensidad. En tanto, preveía que las condiciones mejorarían a partir de la noche de hoy.

A esta previsión, la Oficina de Pronóstico de Comodoro agregó horas más tarde y para el alivio de toda la comunidad, que no sería de gravedad. "Predominarán las condiciones de inestabilidad, con cielo cubierto durante todo el día, la temperatura no superará los 15°C por lo que sentiremos un leve descenso de temperatura. Las precipitaciones se esperan a partir de primeras horas hasta finalizar el domingo, al menos con las herramientas que disponemos hasta el momento, podemos anticipar que la intensidad de las mismas no serán de gravedad", recalcaron.

"Comparando los 3 o 4 modelos que utilizamos habitualmente, coinciden en que el acumulado de precipitación rondaría los 10 a 15mm (exagerando)", indicaron.

"El alerta meteorológico que emitió el SMN sigue vigente y por supuesto no lo contradecimos porque somos parte de un mismo equipo. Hasta ahora las precipitaciones no son para asustarse", agregaron llevando la calma a toda la comunidad.

En tanto, hoy temprano, la Oficina detalló que "las lluvias comenzaron entre las 2 y las 3 de la madrugada, afortunadamente no tuvimos tormentas ni chaparrones muy fuertes. Lo cierto es que a pesar de que será un día inestable, las precipitaciones continuarán con la misma intensidad hasta las 18/19hs aproximadamente. Hay una baja probabilidad de que tengamos algún chaparrón un poco más fuerte entre el mediodía y hasta la hora de finalización de las precipitaciones".

PRONOSTICO

Tal como se indicó para hoy se espera cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones algunos fuertes, mejorando hacia la noche. Además de vientos leves del sudeste cambiando a regulares a moderados del sector oeste con ráfagas. La máxima será de 16 grados.

Mañana se espera nubosidad variable y una máxima de 15 grados. El martes, en tanto, estará inestable con probables precipitaciones al igual que el miércoles.