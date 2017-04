El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 31 marzo 2017 Siguen trabajando para normalizar los servicios de agua y electricidad La SCPL informó temprano sobre los inconvenientes producidos por el temporal, que causó la salida de servicio de alimentadores de energía y, también, daños en el sistema de distribución de agua.

La SCPL informa a sus asociados del Servicio de Saneamiento sobre los sub-acueductos y caños rotos durante la madrugada de hoy, producto de la fuerza del agua y el barro que socavaron el terreno poniendo al descubierto los ductos y cortando el suministro de agua potable en diferentes zonas de la ciudad.



- Rotura acueducto Arenal-Ciudadela a la altura del arroyo Belgrano en Km.5, que afecta a los barrios Ciudadela, Próspero Palazzo, Güemes, Sarmiento y Km.8 completo.

- Rotura de caño en Cerro Chenque que alimenta al barrio Pietrobelli

- Rotura de sub-acueducto que abastece a los barrios Cordón Forestal, Moure, y parte del San Cayetano

- Rotura de sub-acueducto en Rodríguez Peña que afecta al dicho barrio y a Castelli

- Rotura del acueducto en Km.17 que afecta a esa zona

- Rotura de sub-acueducto en Km.5 que afecta a los barrios Las Orquídeas y Presidente Ortiz.

- Rotura en el acueducto Arenal-Chenque que afecta a la zona de Laprida, parte del barrio San Martín y Viviendas de Petroleros. Personal operativo se encuentra recorriendo la zona para ubicar la rotura.

- Km.12, Km.14 y Km.17 afectados a la rotura del Acuífero Manantiales Behr. De no mediar inconvenientes, se estima normalizar durante el día de mañana.



El personal operativo disponible se encuentra evaluando los daños para organizar las tareas de reparación de los ductos dañados. Se ruega a la población realizar un cuidado extremo del agua potable, dado que aún no se sabe el tiempo que se demorará en reponer el servicio por las condiciones de anegamiento para acceder con personal y maquinaria.



SERVICIO ELÉCTRICO



La SCPL informa a sus asociados del Servicio Eléctrico la situación del suministro de energía en la ciudad:



- Sin servicio aún en parte de la Zona Central, Quirno Costa, San Isidro Labrador, parte del José Fuchs, Pueyrredón y 30 de Octubre. Hubo inconvenientes al tratar de reparar la falla, están trabajando en el lugar.

- Alrededor de las 16 horas se normaliza el servicio en barrios Pietrobelli, parte del Newbery, parte del 13 de Diciembre y la Loma. Quedó fuera de servicio una pequeña parte de la Loma.

- Los barrios Caleta Córdova y Km.11 se encuentran con el suministro cortado. No se puede acceder al lugar. Hay postes caídos arrastrados por el agua.

- Los barrios San Martín Oeste, Saavedra, Divina Providencia, Médanos y Santa Lucía aún continúan si servicio. El área operativa se encuentra a la espera de que la MCR consiga material seco de cantera para poder levantar los postes y poner en servicio la línea.

- Barrio Los Arenales y Puesto La Mata aún siguen sin servicio. Se descalzaron postes y columnas por la fuerza del agua y barro. No se puede acceder a la zona.

- La mitad de Rada Tilly aún continúa sin suministro, que no se podrá reponer hasta tanto se habilite la Ruta N°3.

