Silva entregará la subcomisaría y vivirá con su suegra

El agente policial Rubén Silva se comprometió ante autoridades de la Unidad Regional a entregar mañana miércoles el edificio de la fuerza en barrio Ciudadela, pese a que no se solucionó su problema habitacional. Accedió a vivir con su suegra.

Desde la Unidad Regional confirmaron a El Patagónico que el agente Rubén Silva, quien hace 14 días junto a su familia, mantiene la usurpación del departamento que funcionó como subcomisaría en Ciudadela, se comprometió a "entregar" el miércoles al mediodía el edificio de la fuerza policial. Sin embargo, su problema habitacional aún no fue solucionado.

Por su parte, Rubén Silva, afirmó a este medio que él no participó de la reunión con las autoridades policiales porque no se sentía bien y en su representación lo hizo su suegra. En este encuentro se concretó el compromiso de abandonar la subcomisaría mañana con la condición de que quede sobreseído del sumario interno que inició la fuerza y que se revise su ascenso.

Silva comentó que, en un principio, su esposa e hijo vivirán en la casa de su suegra.

LOS VECINOS RECLAMAN LA SUBCOMISARIA

A partir de la ocupación del departamento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) los habitantes del sector se manifestaron con opiniones encontradas. Algunos, en forma poco amigable y hasta apelando a las amenazas, le exigieron que abandonara ese lugar para que vuelva a funcionar allí la subcomisaría.

Un vecino, identificado como Marcelo Bayan, negó que los habitantes del sector hayan amenazado al agente y su familia con "prenderle fuego la casa".

"Los vecinos del barrio nunca lo amenazamos al policía. Fue una sola señora que amenazó con prender fuego la casa, pero ningún vecino amenazó al policía".

Bayan sostuvo: "lo que reclamábamos es la subcomisaría y no tenemos nada en contra del policía, es más entendemos que no tiene vivienda y no puede pagar un alquiler".

Pedimos que "se nos escuche y vean que vivimos en una "boca de lobo" por los hechos delictivos. Y esperamos que el oficial también tenga una respuesta".

"Los mismos vecinos intervenimos para que lo dejen (a Silva) en Comodoro y no en la calle, lo entendemos, lo apoyamos, pero no podemos hacer vista gorda a lo que estamos haciendo", concluyó el hombre.