Silva: "muchos quieren que a Boca le vaya mal"

Jonathan Silva, defensor de Boca Juniors, dijo ayer que a su entender "hay muchos que tratan con mala fe" a su equipo, y que "hay mucho periodismo y gente que quiere que a Boca no le vaya bien", al hablar tras la primera práctica de la semana del plantel "Xeneize" en Casa Amarilla.

"En este tiempo me di cuenta de que muchos quieren que a Boca le vaya mal. Algunos inventan cosas o critican demasiado. Eso me duele pero hay cosas que no se pueden evitar", señaló declaraciones a ESPN.

"Nosotros estamos primeros en el campeonato y merecemos estar en este lugar. Se nos midió a veces de una manera que no se hace con los otros y también se metieron con algunos jugadores", sostuvo Silva.

Al respecto, mencionó al delantero Ricardo Centurión, y expresó que "tiene problemas personales como todos y yo no me meto en ellos. Pero es una buena persona que colabora mucho con el grupo".

En cuanto a su momento futbolístico, el ex jugador de Estudiantes de La Plata dijo que "sabía que acá en cualquier momento podía jugar. Como dice el técnico (Guillermo Barros Schelotto) hay 24 o 25 que pueden hacerlo. Ahora me tocó a mí y tengo que responder. Sé que faltan tres finales y nadie, ni los de adentro ni los de afuera, puede aflojar".

Consultado sobre su pasada pelea en un entrenamiento con Juan Insaurralde, Silva remarcó que "con el Chaco está todo bien. Fue un momento en que casualmente estaba la prensa. Pero ya pasó. Es una buena persona y está todo aclarado".

En cuanto a su futuro, el lateral izquierdo indicó que "a fin de mes se termina mi préstamo y tengo que volver a Sporting de Lisboa. Veremos qué pasa, sí me quedo allá o se puede negociar para seguir en Boca. Yo lo que más quiero es tener continuidad y jugar donde esté".

El plantel 'xeneize' se entrenó ayer a la mañana en el el predio Pedro Pompilio y donde las puertas para la prensa se abrieron a las 10:45. Los titulares hicieron ejercicios regenerativos en el gimnasio y los suplentes practicaron definición en la cancha principal del predio.

Las novedades más importantes fueron que Centurión practicó a la par de sus compañeros en la parte física y después realizó el trabajo con pelota, con lo cual demostró que está recuperado de su desgarro en el isquiotibial derecho y que va a llegar sin problemas para jugar ante Aldosivi en Mar del Plata dentro de once días.

Fernando Tobio, por su parte, se realizará estudios ya que en el partido en que Boca venció a Independiente por 3 a 0 el último domingo, tuvo que salir por una molestia en el isquiotibial derecho, donde ya tuvo un desgarro. Además, tiene un golpe en esa rodilla.

Sin embargo, se estima que el defensor -que hace tres fechas juega de titular por razones tácticas en lugar de Santiago Vergini- pueda estar también en el encuentro ante Aldosivi.

En el trabajo de definición de los suplentes estuvieron Guillermo Sara, Axel Werner, Gino Peruzzi, Vergini, Fernando Zuqui, Centurión, Walter Bou, Nazareno Solís, Julián Chicco, Gonzalo Maroni y Agustín Heredia.

Wilmar Barrios y Frank Fabra estuvieron ausentes ya que viajaron para incorporarse a la selección de Colombia, que hoy jugará un amistoso ante España.

En las próximas horas se definirá si Aldosivi- Boca finalmente se jugará el sábado 17 por la tarde en el estadio José María Minella de Mar del Plata y si también habrá público visitante.

Para el otro partido por la anteúltima fecha, también de visitante ante Olimpo a disputarse el miércoles 21, los dirigentes bahienses ya pusieron a la venta plateas para el público neutral y luego pondrán a la venta 4.000 entradas generales.

Boca es el único puntero del torneo de fútbol de Primera división con 56 puntos y cuando faltan disputar tres fechas le lleva cuatro a su más cercano perseguidor, que es River, que suma 52 unidades.



