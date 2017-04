Silvina Luna, internada nuevamente en el Hospital Italiano

Silvina Luna debió ser hospitalizada en el Hospital Italiano, luego de que una internación el año pasado por problemas renales.

La información fue brindada por Ángel de Brito en Twitter y confirmada por ella misma. "Me dolía la panza, estoy con un cólico renal pero mañana ya me dan el alta. Me están haciendo chequeos pero estoy bien", comentó la actriz. De Brito también contó que la modelo está custodiada y que El Polaco ingresó camuflado al hospital para no ser reconocido.

