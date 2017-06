Silvina Luna le contestó a Valeria Aquino y a Barby Silenzi

La modelo y actual novia de El Polaco, le contestó a la ex mujer del cantante y a la ex bailarina y fue contundente contra ambas.

Silvina Luna vive un intenso romance con El Polaco y con vistas de casarse y formar una familia, les respondió a Valeria Aquino, ex mujer del cantante, y a Barby Silenzi, la ex bailarina, quienes la criticaron por diversos motivos.

Luego de que Aquino arremetiera contra ella al manifestar "no me gustó para nada que conozca a mi hija, porque no me van las noviecitas que cambian de calzón todos los días", Luna no se quedó atrás.

"Es un rol que no me corresponde y nunca me haría cargo", aseguró Luna y aclaró: "Yo soy la mujer de Ezequiel (El Polaco), las nenas vienen a casa, y trato de que haya un ambiente amoroso, una mujer trata de ser para su hombre la mejor, siempre".

En cuanto a Barby Silenzi, en diálogo con Agarrate Catalina, fue determinante: "Lo que ella diga o piense, es un problema de ella, a mí no me importa lo que piense o que esté o no en el Bailando".

