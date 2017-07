Sin colectivos y con el acceso al barrio inundado de líquidos cloacales

Tras el temporal, los barrios Fracción 14, 15 y Los Bretes fueron de los más perjudicados en cuanto a accesibilidad debido a que las calles quedaron intransitables, afectado el recorrido del transporte público.

Tal es el caso de Los Bretes en donde sus vecinos denunciaron a El Patagónico que: "el único acceso al barrio que era transitable está imposible de pasar debido a que en ese sector no hay cloacas y la gente que vive ahí tira sus desechos a la calle entonces las calles de tierra, viven con agua".

Según detalla Fiorela a este medio: "desde el temporal se hizo como una especie de pantano y ahora hay una cantidad de pozos que es imposible circular con vehículos bajos y el colectivo dejó de pasar por el barrio por el mismo motivo".

Además reclamó la ausencia de máquinas municipales trabajando en el lugar: "no se han acercado máquinas municipales a arreglar el río de agua que corre hasta las avenidas Congreso y Lisandro de la Torre, además no somos los únicos afectados, vecinos de la calle transversal no pueden pasar a sus casas con los vehículos porque la calle se encuentra cerrada, pedimos por favor una solución definitiva".