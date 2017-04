El Patagónico | Policiales | CASO NESTOR VAZQUEZ - 27 abril 2017 Sin definiciones sobre la continuidad del juicio por el homicidio de Vázquez La juez Gladys Olavarría informó que no fue posible constituir un nuevo tribunal para resolver la recusación planteada por el defensor de Claudio Vera.

La juez Gladys Olavarría se hizo presente ayer en la sala de audiencias para informar que no fue posible constituir un nuevo tribunal para resolver la recusación planteada por el defensor de Claudio Vera y se comprometió a entablar contacto con las partes una vez que sea resuelta esa cuestión. Es que los jueces de otra jurisdicción, antes de intervenir, exigieron que primero se agoten las consultas ante los jueces locales.

Un tribunal con dos jueces de extraña jurisdicción –es decir foráneos- junto a la juez local, Gladys Olavarría, debía resolver ayer sobre la recusación de sus pares, Raquel Tassello y Martín Cosmaro, pero no fue posible conformar ese tribunal.

Ayer a las 8:30, como estaba anunciado, la magistrada local subió al estrado de la sala de audiencia y efectuó el anuncio, comprometiéndose con las partes a informarles sobre lo que se resuelva en el transcurso de la jornada, por lo que el acto quedó en suspenso.

Hay que recordar que todo esto tiene que ver con el juicio por el homicidio de Néstor Vázquez, el cual debió comenzar el lunes pero ello no ocurrió porque el abogado Alberto Lucciani, que asiste a Claudio Vera, recusó a dos integrantes del tribunal colegiado que se designó para este debate: Raquel Tassello y Martín Cosmaro. Estos el martes rechazaron la recusación porque entendieron que “no se encuentran dados los recaudos” invocados por el defensor.

Por esa razón se deberá recurrir a dos magistrados de otra jurisdicción y estos, junto a la única integrante pura del tribunal, Gladys Olavarría, resolverán al respecto. Esa definición se debía dar ayer a las 8:30, pero los jueces foráneos exigieron que primero se agoten las consultas a todos los jueces locales antes de convocarlos.





