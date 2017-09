Sin dilucidar el caso, el cuerpo de Zumara será entregado a sus padres

A tres años de la violenta muerte de la pequeña que fue hallada en la zona rural de Esquel, se notificó a los padres que podrán darle cristiana sepultura. No obstante aún no hay certezas acerca de cómo murió Zumara. Mientras se plantea la hipótesis de un abuso seguido de muerte, hay quienes apuntan a los padres por descuido y aseguran que la menor murió ahogada en un canal.

Zumara tenía un año y medio cuando desapareció el 30 de noviembre de 2014, en un sector rural cercano a Trelew, desde la aparición de su cuerpo el fiscal Fabián Moyano sostiene que cayó a un canal de riego y se ahogó. Y que los perros vagabundos sacaron su cuerpo del agua para dejarlo en la chacra en donde fue hallado desmembrado, luego de casi dos meses de infructuosa búsqueda por parte de la policía, los bomberos y hasta de personal de Defensa Civil y vecinos del lugar.

En tanto, la posición del abogado de la familia de Zumara, Javier Reuter es que se trató de un homicidio, quizás en medio de un intento de abuso sexual. El doctor afirma que ese pedazo que le falta al cráneo es como producto de un golpe y rechaza terminantemente la hipótesis de que la chiquita se cayó al agua. Piensa que la tuvieron secuestrada y que después la mataron arrojando su cuerpo al lugar en donde fue encontrado por la policía después que la perra de los dueños de la chacra en donde se produjo el hallazgo apareciera con restos de uno de sus miembros inferiores en la boca.

A tres años de investigación sin respuestas se informó la entrega del cuerpo. "Se nos notificó de que como terminó la investigación, ya estaríamos en condiciones de tramitar ante la Morgue Judicial la entrega de los restos de Zumara", confirmó este viernes a Radio 3 AM 780 el abogado de los padres.

¿Y esto cómo les cayó a los padres después de tanto tiempo que ha pasado? Se le consultó. "Y, mal. Porque imagínese que acá hay muchas cuestiones que entendemos debieran haberse dilucidado antes: nosotros todavía no logramos ni siquiera una foto de aproximación del cráneo, que es algo que se saca en dos minutos, para constatar lo que venimos sosteniendo desde un principio; que no fueron animales sino que esa criatura fue golpeada y asesinada", insistió Reuter.

"Pero esta entrega del cadáver para que los padres le den cristiana sepultura se podría haber hecho hace dos años atrás, tranquilamente. Si no hubo mayores disposiciones sobre el mismo; solo una tomografía computada que pedimos nosotros, que fue donde saltó lo que no estaba informado en la autopsia, de que faltaban los nueve centímetros cuadrados del cráneo", recordó.

Consultado sobre el lugar donde se mantuvieron los restos de la menor, Reuter explicó que "estuvieron en un depósito en el Cuerpo Médico Forense (de los tribunales de Trelew): en una caja de cartón. Algunos conservados en Formol, pero básicamente estaban ahí". Ademáa, confió que hay partes del cadáver que faltan, que nunca fueron encontradas y recalcó que lo que ellos sostienen es que "la muerte de la chiquita no fue por ahogamiento y que parte de la prueba de eso es que lo que se ha encontrado está momificado. Y si hubiese estado en el agua tampoco debería descartarse el homicidio porque por el golpe que tiene en la cabeza eso es muy fácil de demostrar", añadió.

En cuanto a la fecha para el juicio, Reuter explicó que solo los han notificado que tienen "hasta el día quince para ofrecer prueba, luego se hará la audiencia preliminar y después el debate", explicó, estimando que el juicio podría realizarse a fin de año.

Vale recordar que aquí el fiscal Moyano responsabiliza a los padres de Zumara de su muerte. Sostiene que si ellos no se hubieran descuidado a la chiquita no le hubiese pasado nada y les atribuye ser autores de un homicidio culposo por el que anticipó que no pedirá condena para ellos, en un hecho sin precedentes en la Justicia de Chubut.