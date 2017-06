El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 24 junio 2017 Sin sorpresas en Chubut Para Todos y en Cambiemos A diferencia del PJ, los otros partidos o frentes electorales que el domingo 13 de agosto participarán de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) en esta provincia tenían ayer casi todo resuelto. En el caso del Frente Chubut Para Todos, que encabeza el partido del gobernador Mario Das Neves, sus precandidatos estaban resueltos el 3 de junio, con el vicegobernador Mariano Arcioni como cabeza de lista.

Los partidos y frentes electorales tendrán que presentar hoy, antes de la medianoche, los nombres de sus precandidatos a la diputación nacional para las PASO.

A diferencia de lo que pasa en el PJ-FpV, el resto de las agrupaciones tenía desde hace un tiempo un panorama más claro. El frente electoral Chubut Para Todos, que integran Chubut Somos Todos, el Partido de Acción Chubutense, Polo Social y Cultura Educación y Trabajo, resolvió el sábado 3 de junio en Cholila que su lista de precandidatos estará encabezada por el vicegobernador Mariano Arcioni, seguido de la exdiputada provincial Rosa Muñoz como segunda titular, y Sixto Bermejo y Virginia Menghini como suplentes.

En Alianza Cambiemos, que integran la UCR y el PRO, finalmente solo se presentará la lista que encabezará el exsecretario de Gobierno del municipio comodorense, el radical Gustavo Menna, con Sonia Cavagnini del PRO de Rawson como segunda titular. El exdelegado de PAMI, Ignacio Torres (PRO), será el primer suplente y hasta ayer faltaba que el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, acercara el nombre de la mujer que será la segunda precandidata suplente. El comerciante José Perruccio confirmó ayer a El Patagónico que no presentará lista alternativa.



LA IZQUIERDA



Los cuatro partidos de izquierda no conformaron frente electoral, por lo que hoy tendrán que presentar sus listas ante cada una de las juntas electorales. El Partido Socialista Auténtico llevará como precandidatos titulares al ex diputado provincial Anselmo Montes y a Lidia Mendoza, de Gaiman.

El Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) impulsará como precandidatos titulares a la docente comodorense Paula Mamaní y a Fernando García, mientras los suplentes serán Abel Muñoz y Julieta Galván.

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llevará como precandidatos titulares a la estudiante universitaria Emilse Saavedra, y a César Antillanca, con Maximiliano Masquijo y Melina García como suplentes.

El Partido Obrero, que se presentará como Frente de Izquierda y de los Trabajadores, tendrá como precandidatos titulares a la abogada Gloria Sáenz y al trabajador de Aluar, Sebastián Waigamdt, ambos de Puerto Madryn.



Fuente: