Sinopec se excusa en la baja rentabilidad para frenar sus inversiones en Santa Cruz

Caleta Olivia (agencia)La operadora Sinopec había asegurado hace pocos meses al Gobierno provincial que iba a mantener su compromiso de inversiones, pero hoy el panorama es totalmente distinto.Esta semana, según las declaraciones que efectuó José Esteves, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía china al portal digital Profesional, de un total de 300 millones de dólares prometidos para la compra de equipos de perforación, la empresa ya había invertido US$ 120 millones, pero decidió frenar los US$ 180 millones restantes debido al alto costo laboral generado por la depresión en el precio del crudo. También por el alto índice de conflictividad laboral, tanto en el ámbito privado como en el público. Da a entender que esto último se encuentra vinculado a frecuentes cortes de rutas de acceso a yacimientos."SALARIOSEXHORBITANTES""El panorama es malo. No vamos a cumplir con nuestro anuncio en virtud de la permanente inestabilidad. Estas son inversiones de largo plazo que necesitan previsibilidad", sostuvo Esteves.También consideró que en el ámbito petrolero argentino se pagan "salarios totalmente exorbitantes y fuera de contexto" por lo cual ese "costo criollo" no puede ser sostenido por la operadora, teniendo además en cuenta el elevado valor de los insumos y la eliminación de precio sostén (barril criollo) para compensar la caída del precio internacional.El ejecutivo de Sinopec precisó que los 300 millones estaban destinados a la compra de equipos de última generación y equipos automáticos que pueden perforar un pozo en 22 días (no especificó la profundidad), reduciendo notablemente el tiempo que se ocupa para realizar esa operación con equipos convencionales.Esteves no detalló si ya se adquirieron algunas de las nuevas unidades teniendo en cuenta que la compañía asegura que ya había invertido US$ 120 millones, limitándose a hacer hincapié en que la ecuación numérica "no cierra"."NO HAY MARGENDE MANIOBRA"Hasta ayer, tanto el Instituto de Energía de Santa Cruz como el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de esta provincia no habían emitido ninguna postura en torno al anuncio que hizo Sinopec en declaraciones periodísticas. Se trata de la segunda operadora de mayor importancia que opera en esa provincia, detrás de YPF –que también redujo perforaciones- y por encima de Pan American.Por otro lado y para refrendar sus dichos, Esteves puso de relieve que "no hay margen de maniobra" para la compañía debido a los costos y remató sus apreciaciones señalando que "en Santa Cruz hay crudo pesado que se puede reemplazar por otro de cualquier lugar del mundo".