Sirley García cuestionó a Avila por no ser más enérgico con Frigerio

La concejal Sirley García criticó ayer duramente al secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, por haberse reunido y "mostrado alegre" con el candidato a la diputación nacional por la Alianza Cambiemos, Gustavo Menna.

“Uno entiende que el secretario general tiene hasta la obligación de reunirse con Frigerio, a quien se dice le entregó un petitorio, pero de ahí a hacerlo con Menna y encima posar sonriente en las fotos, hay un trecho muy grande que en las circunstancias que estamos viviendo ofende a los trabajadores”, afirmó.





"ACEPTO LA

FLEXIBILIZACION"

En diálogo con El Patagónico la también integrante de la comisión directiva del sindicato petrolero lamentó que “una vez más” Avila haya adoptado “posiciones que van contra la representación sindical y de los trabajadores", aunque dijo que “esta conducción ya firmó y aceptó la flexibilización y el despido de miles de petroleros, así que en realidad esta foto no debería sorprenderme”.

García recordó, por otra parte, que el Partido Justicialista "ya tiene un candidato a la diputación nacional que es Ricardo Fueyo”, a quien Avila cuestionó por ser extrapartidario. “Lo curioso del caso es que, como le dije públicamente, mientras él firmó la flexibilización como secretario general de petroleros, Fueyo la criticó y la combate”.

La titular de la Comisión de la Mujer del gremio aseguró que su malestar por la foto de Avila con Menna "es compartida por las bases, que sienten que en momentos en los que hay que defender los puestos de trabajo, el secretario opta por sacarse fotos sonriente con los funcionarios y candidatos del gobierno nacional, que son los que impulsan la flexibilización”.





"AL GREMIO LE

FALTAN 80 MILLONES"

En ese tono, la sindicalista recordó que mientras Avila sonreía junto a Frigerio y Menna, en Buenos Aires había reuniones para evitar despidos y adelantó que los nuevos pedidos de expulsión que sobre su persona se impulsan desde la conducción sindical la tienen "sin cuidado".

“Cada vez que uno se expresa en contra de Avila surgen estas cosas porque hay como una especie de pensamiento único y una falta de análisis que preocupa. Cuando no aprobé la adenda, que avaló la flexibilización, y la memoria del sindicato, en la que faltan 80 millones de los que nadie puede explicar dónde están, también impulsaron la expulsión”, recordó.

Finalmente, sobre ese punto, García insistió en asegurar no estar preocupada por una eventual separación del gremio. “Si me expulsan por defender a los trabajadores, su conquista y al gremio, voy a estar más que orgullosa, sobre todo si los que la impulsan son los que avalaron la flexibilización y no pueden explicar muchas cosas, entre otras un faltante de dinero importante del gremio”, concluyó.