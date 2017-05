Sirley García pidió el cese de las "descalificaciones y los ataques machistas"

Sirley García votó en contra de la Adenda Petrolera y ratificó que el acuerdo "pone de rodillas a los trabajadores". La respuesta del secretario general de Petroleros, Jorge Avila no se hizo esperar y desde Buenos Aires dijo: "ella está de rodillas, los trabajadores no". Además, le aconsejó a la concejal que "si fuera tan inteligente, que el Concejo (Deliberante) haga algo mejor para ayudarnos" porque "no nos ayudan repartiendo colchones, que ayuden haciendo leyes".

García, esta tarde en diálogo con radio Del Mar, expresó que "era de esperarse semejante respuesta". Para la dirigente, "muchas veces el pensamiento propio, el pensamiento sano, el debate con fundamentos en estas estructuras y – agregó - voy a poner una cuestión de genero porque es un pensamiento machista donde se pretende descalificar y desacreditar".

Asimismo, indicó que la crítica a la firma no contiene a todo el colectivo petrolero. "Nunca puse en duda el poder de negociación que ha tenido el gremio y su poder de lucha pero cuando uno toma decisiones solo, sin escuchar a las bases, hoy más que nunca creo que es importante recordar el mensaje de ´con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes´", graficó.

Y respondió de manera directa al dirigente: "Si el habla de políticos que entregan colchones yo prefiero entregar colchones y no entregar a los trabajadores", dijo y admitió que aún no tomó la decisión de avanzar en algún tipo de presentación por las duras críticas que recibió. "La discusión debería ser con altura y con fundamentos, no con agresión, pero sé que es algo que no voy a permitir y por eso veré que hago a partir de mañana".