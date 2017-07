Sobrevivir a la campaña en los tiempos de crisis

Todo tiempo pasado





A propósito de esta etapa proselitista, el que asumió el rol de jefe de la campaña de Cambiemos en Chubut es Juan Gutiérrez Hauri, exvocal del Tribunal Municipal de Cuentas que además comparte el estudio jurídico con el precandidato, Gustavo Menna. Muy centrado en las redes sociales, modernizando la estrategia comunicacional bastante más clásica del ala radical del Frente, cuyos correligionarios raramente usan twitter, Gutiérrez Hauri ensaya en este caso un inusitado bajo perfil.

En las mesas de las roscas todo termina sabiéndose sin embargo, y fue así que a las habituales muestras de apoyo que recibe cualquier candidato en campaña, poco a poco empezaron a sumarse la de algunos trabajadores municipales. El guiño llega invocando los tiempos de la gestión de Jorge Aubía cuyo equipo integraron ambos, aunque ese respaldo se pronuncia en voz muy baja, que en la comuna ya hay bastantes internas como para agregar otra.





¿Quién manda aquí?





El martes, desde el valle, el ministro de Economía de Chubut, Pablo Oca, anunciaba que el nuevo préstamo por 32 millones de dólares que solicitaría la Provincia -avalado por la Legislatura-, destinado especialmente a la cobertura salarial de los estatales de Chubut, "y sobre todo de muchos municipios", quedaría en stand by a partir de la denuncia de uno de los diputados de la oposición, el radical Eduardo Conde, quien efectuó una presentación al respecto ante el Superior Tribunal de Justicia. Curiosamente, Conde dijo que seguramente los jueces se expedirían rápidamente a favor del Ejecutivo para luego desechar el caso por "materia abstracta", ya que no tendría sentido opinar sobre lo que ya se había instrumentado.

Oca dijo entonces que antes de concretar la operación prefería esperar la decisión judicial, y no sin cuestionar al diputado por "hacer oposición por la oposición misma", resaltó su diferencia de comportamiento, ya que él sí aguardaría el fallo.

Lo cierto es que horas más tarde reapareció Mario Das Neves en acción y directamente promulgó lo sancionado en la Legislatura, mientras el ministro miraba para otro lado. Cuando le preguntaron por Conde, Das Neves solo dijo: "¿es ese que una vez votó y luego arrepentido dijo que en realidad estaba ahuyentando una mosca?".





Crudo invierno





Uno de los argumentos del Poder Ejecutivo para acceder a un nuevo préstamo en dólares es garantizar el pago de los estatales de aquí a fin de año. Junio se hizo especialmente duro por el tema de los aguinaldos, sobre todo en algunos municipios donde no se genera mucha recaudación propia. Valga el ejemplo de la localidad de El Hoyo, donde el viernes no tuvieron pruritos en enviar una gacetilla de prensa en la que el intendente a cargo, Daniel Cárdenas, destacaba la decisión de algunos empleados -y de personal político- que habían resignado su cobro a favor de los empleados municipales que menos haberes perciben. Asimismo, el jefe comunal admitió que "aún no hay fecha" para acceder al beneficio. Solo prometió "continuar realizando gestiones".





Las estampitas





En los boletines oficiales de la comuna siguen publicándose las resoluciones que enmarcaron los pagos por "hora máquina" para más de 100 empresas y personas que trabajaron en la emergencia tras el temporal. Dado que los fondos con los que se pagó a cada uno de ellos provinieron de ese primer aporte nacional de 50 millones de pesos, la transparencia es prioridad y cada una de esas resoluciones publica monto a abonar, razón social y CUIT del proveedor, sobre todo porque de esta primera rendición de cuentas depende un segundo aporte nacional que el municipio ya gastó.

Algunas de esas publicaciones tienen puntos que llaman la atención, ya sea por la provincia de radicación de algunos de los prestadores o la numeración de algunas facturas, entre otros detalles, pero hay uno que se lleva todos los premios: el pago a Cristian Hernán Lobos Rosas, quien presentó una de las facturas más altas entre las personas físicas, rozando el medio millón de pesos. Cualquiera podría pensar que es propietario de una flota y pasó un mes entero trabajando para los comodorenses afectados, pero su registro ante la AFIP no dice eso.

Con el CUIT 20-92749349-8, Lobos Rosas registró su actividad en 1998 bajo la categoría 477490, con la que la propia AFIP engloba "venta al por menor de artículos nuevos n.c.p –no categorizados previamente- (incluye la venta realizada en casas de regalos, de artesanías, pelucas, de artículos religiosos -santerías-, recarga de matafuegos, etcétera), con lo que algunos se preguntan cuál fue específicamente el trabajo que efectuó. Tal vez alguien decidió hacerle caso al ministro nacional de Ambiente, el rabino Sergio Bergman, y encargar un millón de estampitas para hacer desaparecer el lodo rezando.





El dilema





Un quincho de Playa Unión juntó a los seis comensales dasnevistas de siempre, que también como siempre pasaron todo el asado hablando de política, analizando en este caso la marcha de las campañas y los guarismos de los últimos sondeos.

Uno que se servía ensalada de papa y huevo planteó indignado la ostentación de fondos que tiene el precandidato de Cambiemos, uno de los pocos que a esta atura de las pre–PASO tiene cartelería muy visible y con ubicación estratégica en toda la provincia; aunque otro que cortaba el "chori" mariposa le pidió que se relaje, que según las encuestas el de ellos va primero.

El comentario sirvió para distender durante un segundo infinitesimal, hasta que el de la cabecera sacó, como siempre, la calculadora, instalándoles una nueva preocupación.

El sexteto analizó que esta elección es vital para el partido provincial, que no solo llegaría con sello al Congreso sino que (como él mismo dice) plebiscita la gestión del gobernador; aunque no sería para nada conveniente que logren las dos bancas. Es que para que esto suceda, la boleta de CHsT que en este caso encabeza Mariano Arcioni, debe lograr tantos o más votos que los que consiguió el propio Das Neves en 2015, o lo que sería peor: ganar en Comodoro, algo que posicionaría al escribano en un lugar de gran exposición.





Volvió "Chiquito"





Un incauto seguidor de boletines oficiales casi se atraganta con las medialunas del desayuno la semana que pasó. Y es que entre el personal contratado por el municipio, se topó con el nombre del ex "interventor" de UOCRA y vecinalista del San Martín, Ricardo "Chiquito" Cheuquepal.

Mientras leía que el contrato -vigente desde junio– lo afectaba a la Secretaría de Seguridad, se topó con el DNI del nuevo empleado municipal para respirar aliviado: o la "gestión" en UOCRA lo desgastó muchísimo, o es imposible que el documento de "Chiquito" empiece con 39. Dio por descontado que solo se trata de un homónimo sin ningún tipo de parentesco, y cerró tranquilo la web oficial para consultar los resultados de la quiniela matutina, y comprobar feliz que acertó otra vez con el 79 a la cabeza.





Pelotón propio





Después de siete años de errores y aciertos, Alejandro Salinas fue separado de su cargo en Defensa Civil. El nuevo titular es Alejandro Kukenshener, bombero desde hace dos décadas y especialista en flota pesada. El detalle es que más allá de la capacidad de hombre, que se verá en acción, dicen que en realidad llegó al cargo de la mano de Héctor Quisle, subsecretario de Seguridad que considera que es hora de tener gente "propia".





Otra vara





Esta semana será crucial en la Cámara de Diputados de la Nación para saber si finalmente expulsan -o no- al extodopoderoso ministro de Planificación Nacional y Obras Públicas, Julio De Vido. De repente, a los legisladores de la alianza Cambiemos y del massismo, más algunos del bloque PJ que siguen al actualmente bajo perfil Diego Bossio, les agarró un ataque de caspa y decidieron impulsar el desafuero de De Vido, mientras Elisa Carrió profetiza desde algún rincón "hay que ver si llega con vida a declarar ante un juez".

Lo concreto es que en la misma Santa Cruz hay un caso parecido que se mide con distinta vara, el del empresario Eduardo Costa, investigado hace rato por lavado de dinero, aunque en algún tribunal ha dormido el expediente, tal como suele hacerse según sopla el viento. También se recordó por estas horas el caso de otro diputado, el salteño Guillermo Durand Cornejo -del PRO-, procesado en una causa y denunciado en dos por "abuso sexual".





Rápido





Si alguien pretende resaltar el paso de Sixto Bermejo por la Cámara de Diputados de la Nación será difícil hallarle algún proyecto o iniciativa que le haya modificado en algo la calidad de vida de los chubutenses. Lo suyo pareció haber sido como un premio -por no decir beca-, por haber impuesto en 2013 su postura a favor prestar el sello del PACh.

Pero hay que decir que no es el único que pasará sin pena ni gloria por la Cámara baja. Hay nombres para todos los gustos. Vayan sino los de Jorge Hernán Zavaley, Víctor Cisterna, Alberto Parada, José Salvador Arrechea, Gustavo Di Benedetto, Rosa Chiquichano u Oscar Currilén, al que alguien dice tener grabado cuando vaciaba su oficina del Congreso llevándose hasta una PC que al parecer no le correspondía.

Bueno, este viernes Bermejo "primereó" a sus pares de Chubut en la Cámara baja. Fue cuando dijo que él votará por la expulsión de Julio de Vido si es que el tema llega este miércoles al recinto.