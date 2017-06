Sofía Gala reveló por qué no va al Bailando

Sofía Gala, que se caracteriza por su fuerte carácter y por ser la hija de Moria Casán, habló sobre su carrera y la posibilidad de regresar a la televisión. "En general me llaman más para cine y teatro que para tele. Para tele me llaman para ser panelista, y a mí me deprime porque no quiero ser panelista", lanzó.

"Yo entiendo que me llamen porque soy picante o las cosas que puedo llegar a decir, pero no me interesa opinar sobre los demás ni ese tipo de trabajo", detalló en "Por si las moscas".

En este marco, reveló por qué descarta ser parte del Bailando. "Amo a toda esa gente, y cada vez que me llaman es un bajón decirle que no a un laburo en que pagan bien. Yo preferiría que directamente no me llamen, porque odio decirles que no".

