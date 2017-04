Lo que comenzó con un comentario televisivo se transformó en un tremendo conflicto entre Sol Pérez y Úrsula Vargués. La panelista le dedicó en Twitter un tremendo descargo, con frases como la siguiente: "Si fuera tu madre no permitiría q seas tan regalada. Ojalá el pibe del fútbol portugués (Cristiano Ronaldo) te ponga otro me gusta. Y no me rompas más los ovarios a mí. Éxitos en lo tuyo".

