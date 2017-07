El Patagónico | Regionales | DESAFUERO MORAL - 28 julio 2017 Solamente dos diputados de Chubut votaron por la expulsión de De Vido Santiago Igon y Ana Llanos votaron en contra de la destitución del exministro de Planificación, mientras Sixto Bermejo y Nelly Lagoria apoyaron la afirmativa. Con la ausencia del dirigente Camionero Jorge Taboada, la votación quedó empatada para los legisladores nacionales de la provincia.

Con 138 afirmativos, 95 negativos y 3 abstenciones, el exministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, de donde la Alianza Cambiemos montó un show para intentar destituirlo, cuestionándolo por "indignidad moral".

Pero el macrismo sufrió una derrota en su propósito porque le faltaron 20 bancas para lograr su cometido, en plena campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, primer test para la alianza neoliberal que encabeza Mauricio Macri.

Los diputados por Chubut estuvieron presentes el miércoles en el recinto, a excepción del dirigente sindical Jorge Taboada, quien antes que a Chubut Somos Todos responde al gremio de los camioneros, por lo que su postura estuvo en sintonía con la de Facundo Moyano: ambos se ausentaron.

El resto de los legisladores de la provincia dividieron su voto, tal como estaba previsto de antemano, teniendo en cuenta su afiliación política. Santiago Igon y Ana Llanos, del Frente para la Victoria, votaron en contra de la destitución del exministro de Planificación, mientras Sixto Bermejo y Nelly Lagoria, de Chubut Somos Todos, votaron por la afirmativa, junto con gran parte de sus pares de 1 País, de quienes son aliados.

Das Neves ayer valoró el voto de Lagoria y Bermejo para expulsar al exministro y lo contrastó con la negativa del FpV de Chubut. "Tomamos una posición que fue la de Sixto Bermejo y Lagoria. Taboada, si bien es del grupo, pertenece a un grupo gremial dentro la Cámara. Y acá marco coherencia con mi pensamiento porque cuando fui diputado actué de la misma manera cuando no entró y no juró Luis Patti, y cuando quiso jurar el exgeneral (Antonio) Bussi, por delitos de lesa humanidad", indicó.

El mandatario consideró que "una parte de la ley te va a decir que es muy difícil juzgar y echar a alguien que no está condenado, pero hay situaciones un tanto complicadas, donde incluso sería mejor dar un paso al costado".

Y aseguró que el miércoles "no fue un buen día para la política argentina", aunque reconoció que el resultado de la votación "más o menos se sabía porque hay compromisos muy fuertes de algunos gobernadores para con De Vido. Estas situaciones no me gustaron".

Das Neves también se refirió a los argumentos que se dieron en Diputados. "No fueron buenos los discursos, no hubo un buen debate porque hubo mucha chicana, muchas cosas que después generan bronca en la gente", señaló.

"Pero está en la responsabilidad de cada uno. Un legislador va con un pensamiento y después va y hace otra cosa. Acá el Frente para la Victoria votó a favor (de la permanencia de De Vido). Pero son posiciones partidarias, cada uno sabrá qué hacer, y la gente juzgará al momento de votar", aseguró.

