El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 28 junio 2017 Solicitan que el condenado por balear a un policía sea absuelto En el marco de la impugnación de sentencia que se presentó ante la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, la Defensa Pública pidió el sobreseimiento de Mauro Pavei tras considerar que el fallo fue arbitrario. La Fiscalía solicitó que se confirme la sentencia condenatoria de 4 años y 6 meses en todos sus términos y el tribunal pasó a deliberar hasta el 4 de julio. Se trata del individuo que en diciembre de 2015, según la acusación, baleó a una policía tras quitarle el arma reglamentaria.

En virtud de la impugnación de sentencia que presentó la defensora pública, Viviana Barilari, quien asiste técnicamente al condenado Mauro Pavei, se llevó a cabo ayer la audiencia ante los jueces de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, cuyo tribunal fue integrado por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Guillermo Müller, mientras que la Fiscalía fue representada por la fiscal general, Cecilia Codina.

Hay que tener presente que Pavei fue condenado el 17 de marzo como autor del delito de lesiones graves doblemente agravadas por haber sido cometidas con arma de fuego y contra personal policial. En el juicio recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión, sentencia que no conformó a la defensa y por tal motivo fue impugnada ante el tribunal de alzada.

En razón de ello, la defensora pública solicitó ayer la absolución de su pupilo por considerar que el fallo fue arbitrario y dejó sentada la reserva federal. "No se arribó con convicción a la existencia del injusto", sostuvo Barilari y coincidió con el voto en disidencia del juez Miguel Ángel Caviglia al señalar: "se generó una nebulosa sobre cómo ocurrieron los hechos, partiendo únicamente por los dichos de la víctima", un agente policial.

El incidente ocurrió el 30 de diciembre de 2015. Ese día a raíz de un incendio en el barrio Moure dos policías concurrieron al lugar para ayudar a los bomberos y Pavei junto a un grupo a otras 4 o 5 personas agredieron a los agentes y luego de un forcejeo entre la víctima y el imputado se produjo un disparo que impactó en la pierna de Pavei.

"La víctima es el único que refiere un segundo disparo", enfatizó la defensora y agregó: "no se alcanzó el grado de certeza para destruir el principio de inocencia, se impone la duda y en consecuencia su absolución".



FALTA DE CONGRUENCIA



La defensora insistió en que "existió un solo disparo y fue el que causó la herida a mi asistido ya que en el lugar del hecho se secuestró una sola vaina servida 9 mm que es el calibre que usa la policía".

Por último la defensa planteó una violación al principio de congruencia ya que la causa se investigó en base al delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa" y luego se lo condenó por el delito de "lesiones graves doblemente agravadas". A su entender no se constató quienes provocaron esas lesiones.

En contraposición la fiscal solicitó al tribunal que confirme en todos sus términos la sentencia en contra de Pavei ya que los votos de la mayoría, los jueces Raquel Tassello y Martín Cosmaro, fueron ajustados a derecho y debidamente fundados. La mayoría del tribunal entendió que en el juicio se probó la materialidad del hecho y la responsabilidad de Pavei en el mismo. Cosmaro se refirió a que el único testimonio, el de la víctima, no obliga a prescindir del mismo; en tanto que Tassello afirmó que el relato de la víctima fue sincero y coherente.

La fiscal sostuvo que se probó que hubo un forcejeo, luego Pavei le quitó el arma de fuego cuando estaba en el suelo y efectuó un disparo que hirió a la víctima. Cuando una comisión de agentes volvió al lugar del hecho vieron a Pavei que apuntó con un arma a la víctima y cuando lo detuvieron tenía en su poder el arma de fuego reglamentaria del servidor público.



