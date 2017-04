El Patagónico | Regionales - 06 abril 2017 Sólo los bancarios realizarán un paro activo

Desde el Sindicato de Camioneros informaron que adhieren a la medida impulsada para hoy por la Confederación General del Trabajo pero no incluirá a los trabajadores afectados a restablecer las condiciones de transitabilidad e higiene de esta ciudad. Los gremios de Petroleros Privados y Luz y Fuerza de la Patagonia no se sumarán al paro. En tanto, el servicio de transporte público estará garantizado a fin de no paralizar a Comodoro Rivadavia. Mientras que los docentes nucleados en ATECh se reunirán hoy en su sede para llevar a cabo una jornada de reclamo y trabajo solidario.

La Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a los distintos gremios nacionales a parar sus actividades durante la jornada de hoy como una forma de protesta contra el Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la emergencia que atraviesa esta ciudad determinó que los gremios nucleados dentro de la CGT Saúl Ubaldini decidieran no adherir a la medida para no impedir que se desarrollen las tareas de remediación del temporal.

En ese sentido, el titular de la CGT, Gustavo Fita, y el titular de Luz y Fuerza y miembro de la CGT nacional, Héctor González, se reunieron con el intendente Carlos Linares para comunicarle la decisión.

El jefe comunal elogió el compromiso de todos los sindicatos que "desde el primer momento están con el municipio luchando por sostener a las familias comodorenses y que hoy lo demuestran más que nunca".

Asimismo, los referentes gremiales explicaron que persiste el repudio contra las políticas de ajuste que aplica el presidente Mauricio Macri desde que asumió, provocando despidos y desempleo a partir de la apertura indiscriminada de importaciones.

Mientras, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila, sostuvo que debido a los daños que sufrió esta ciudad en los últimos días, se adherirán a la medida pero tomando las precauciones necesarias para no complicar a la comunidad.

En esta línea, el referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Fabián Huencheque, informó que si bien los trabajadores de adherirán al paro de hoy, está garantizado el servicio en todo Comodoro Rivadavia.

"Nosotros nos adherimos a la razón de la protesta y cómo se realizará, pero no podemos dejar de brindar el servicio porque la delicada situación de Comodoro. No podemos dejar incomunicada a la ciudad en medio de esta crisis por eso se ha decidido que el servicio será normal durante todo el día", afirmó Huencheque.



ACCIONES SOLIDARIAS



Asimismo, los gremios nucleados en la CTA Autónoma Sureste informaron que se adherirán al paro nacional realizando actividades solidarias en distintas partes de esta ciudad para dejar expuestas las políticas que impulsa el Gobierno nacional que "castiga a los trabajadores y beneficia a unos pocos".

Desde la Regional Sur de ATECh (Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut) manifestaron que participarán del paro nacional por lo que realizarán una reunión en su sede, ubicada en Urquiza 345, a las 10 para llevar a cabo una jornada de reclamo y trabajo solidario realizando donaciones, limpiando casas, cocinando y socorriendo a los vecinos más afectados de esta ciudad.



SINDICATOS QUE PARAN



Los gremios que anunciaron su ratificación a la medida impulsada por la CGT fueron el Sindicato Unico del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) y la Asociación Bancaria de Comodoro Rivadavia.

En este sentido, el secretario general de la Asociación Bancaria de Comodoro Rivadavia, Jorge Uliarte, aseguró que si bien adhieren al paro nacional, utilizarán la jornada para ayudar a las personas que se encuentran en problemas por el temporal. Asimismo, Uliarte garantizó la reposición de los cajeros automáticos para hoy exceptuando algunos dispensadores del barrio Industrial que se encuentran fuera de servicio por la gran cantidad de barro que hay en el sector.



"SOLO ALGUNOS SECTORES"



En tanto, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, sostuvo que la adhesión al paro nacional será por sector por lo que "no vamos a parar a los camiones y trabajadores que están afectados a restablecer las condiciones de transitabilidad e higiene, ni los que están limpiando el sistema de cloacas o transportan bateas", explicó.

Además, el gremio dispone de trabajadores que mantienen guardias en la sede del sindicato para estar disponibles para trabajos y traslados que se requieran en la ciudad.

Sin embargo, todos los trabajadores camioneros que pertenecen a otras ramas como distribución de correo o actividad petrolera confirman el paro de actividades.

