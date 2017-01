El Patagónico | Regionales | HOSPITAL REGIONAL - 14 enero 2017 Solo en Traumatología se suspendieron 16 cirugías programadas en el Regional El subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera, aseguró que el lunes habrá novedades por el renovado conflicto que los nueve anestesistas del Hospital Regional mantienen con el Ministerio de Salud de Chubut y que ya provocó serios trastornos.

“Te puedo dar alguna información precisa el día lunes. Estamos avanzando en la negociación, creo que vamos a llegar a algo en concreto, seguramente”, dijo ayer el subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera, al ser consultado por el conflicto que mantienen nueve anestesistas del Hospital Regional con el Ministerio de Salud.

En diálogo con El Patagónico, el funcionario aseguró que “se está conversando a nivel provincial, no particularmente con la gente de Comodoro, que no pudo venir el día de la reunión por un tema de agenda. Con el resto de la provincia estamos todos de acuerdo, pero estamos esperando recibir alguna respuesta de Comodoro para terminar. Lo lógico sería que el lunes estemos cerrando esto”, agregó.

El conflicto hoy llega a su segunda semana, luego de que el 1 de enero los nueve anestesistas del Hospital Regional decidieran iniciar una retención de servicios en reclamo de una actualización de los haberes por sus prestaciones.

Luis Cisneros, director del nosocomio, ayer confirmó que hasta el momento la medida de fuerza -sólo en el área de traumatología- obligó a suspender 16 cirugías programadas. El pediatra no ocultó su molestia por esta situación: "no entiendo el reclamo y que se tenga a la gente de rehén".

Cisneros añadió que "por el momento no tuvimos ninguna novedad, ni de los anestesistas ni del Ministerio. Luego de la reunión en Rawson, lo que quedó claro es que se iba a analizar la propuesta. Pero esperemos que nadie necesite ser operado en este hospital porque los anestesistas lo van a tener de rehén”.



RETENCION TOTAL

En declaraciones radiales previas, el director del Hospital también confirmó que la retención de servicios era total. "Solo se atienden emergencias; es una medida que no comparto para nada y a la que en realidad no le encuentro un asidero. No comparto que tengamos a la gente como rehén y sobre todo a la gente que menos tiene", manifestó.

Además recordó que a los profesionales no se les deben sueldos, por lo que no entiende este "quite de colaboración”, ya que los canales de diálogo siempre estuvieron abiertos.

Cabe recordar que a poco de iniciado el conflicto, el Ministerio de Salud presentó una propuesta salarial a los anestesistas, pero la misma fue rechazada. Fue luego de que en diciembre el Gobierno convocara a un primer encuentro con los profesionales, pero estos no se presentaron por problemas de agenda.

Ahora la esperanza es que la nueva oferta sea aceptada y que luego de 16 días haya una solución que permita reiniciar las cirugías programadas en el único hospital público general de la ciudad.



Fuente: