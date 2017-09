El Patagónico | Santa Cruz | CAÑADON SECO - 07 septiembre 2017 Soloaga: "debemos asumir nuevos compromisos y desafíos con coraje" Al presidir el acto central alusivo a los 17 años de la fecha en que a Cañadón Seco se le instituyó oficialmente el rango de comisión de fomento, el jefe comunal Jorge Soloaga dijo que ello implica que de manera constante haya que asumir nuevas responsabilidades, compromisos y desafíos, "con coraje y amor", a favor de los vecinos.

La ceremonia que tuvo lugar el martes por la noche en el Centro Cultural, contó con la presencia de tres funcionarios provinciales: el ministro de Gobierno, Fernando Basanta; el secretario de Interior, Martín Chávez y el nuevo integrante del directorio de Servicios Públicos, Nelson Gleadell, ex intendente de Puerto San Julián.

También asistió el vicedecano de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Claudio Fernández; el concejal Pablo Calicate y otros invitados especiales, además de numerosos vecinos de la localidad, entre ellos los residente en el barrio Gas del Estado, quienes recibieron copia de una resolución por la cual se les asegura la potestad de sus viviendas, luego de que la justicia se las expropiara a la empresa Camuzzi.

El Centro Cultural lució ornamentado por banderas de ceremonias de establecimientos educativos de la localidad, de la comisaría y de otras instituciones, y la ocasión también se hizo propicia para la entrega de presentes recordatorios y aportes económicos, además de anuncios de nuevas obras públicas.

Los actos por el aniversario habían sido precedidos por la inauguración de varias cuadras de pavimento intertrabado, iluminación de calles y la refacción de la Biblioteca, oficina del Registro Civil y los edificios destinados a Obras Públicas y al Centro de Investigación de la Universidad Austral.



En el inicio de su discurso, Soloaga recordó al presidente Néstor Kirchner quien, cuando era gobernador, instituyó a Cañadón Seco el rango de comisión de fomento.

"En este 17 aniversario podemos marcar cosas que nos llenan de satisfacción y orgullo y nos comprometen a tomar mayores responsabilidades", sostuvo el comisionado, reparando que "también debemos asumir nuevos compromisos y desafíos con coraje, amor y responsabilidad abriendo los brazos a hombres y mujeres que viven en ese pueblo".

Al hacer referencia al valor que tiene una comisión de fomento, recordó que cuando el gobierno nacional dispuso un "tremendo tarifazo para todos los argentinos en el precio del gas, fue esta institución comunal la que se puso al frente del reclamo de la gente y presentó un recurso de amparo ante la justicia federal".

"No solo lo hizo por los vecinos de Cañadón, sino por toda la región, dando un paso importante y logramos que no se aplique esa medida injusta", puntualizó.

En ese mismo sentido puso de relieve que también sirvió "para calmar la angustia e incertidumbre por el miedo que tenían muchas familias a quedarse sin techo porque una empresa insensible amenazaba con quitarles sus viviendas", cual fue el caso de las que residen en el barrio Gas del Estado.



Más adelante dijo que personalmente tenía "profundas diferencias ideológicas" con el presidente Mauricio Macri, ya que difería absolutamente con su política económica que incluye "un mega endeudamiento que nos somete en la mega devaluación" y muchos otros aspectos de orden social que sacuden el pueblo argentino.

No obstante, dejó en claro que "hay una cosa que para mí es fundamental y es que al Presidente lo eligió la mayoría y merece el respeto por más diferencias que podamos llegar a tener, y lo mismo planteo y pido para nuestra gobernadora: ella merece respeto porque ha sido elegida por el mandato de la mayoría de hombres y mujeres de la provincia".

Es este contexto, Soloaga reparó que "en Santa Cruz hemos vivido cosas tremendas y yo me hago cargo también de no haber levantado la voz cuando en una de las instituciones de la democracia, como lo es la Cámara de Diputados, quemaron cubiertas en una entrada de gas", y "tampoco dije nada cuando tomaron casi por rehén a nuestra gobernadora", por lo cual asumía un mea culpa que de alguna manera en el acto institucional se veía en obligación de reparar.

