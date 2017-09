"Solucionamos problemas ante ausencia del municipio"

Álvarez de Celis indicó que estuvo en el barrio "Isidro Quiroga donde hemos detectado algunas casas que fueron afectadas y nos piden pintura, por lo que vamos a poner de Nación la pintura que sea necesaria para refaccionar este barrio. Y después hubo planteos por temas pluviales".

Además, "en todos hay distintas problemáticas como el salitre, el agua que está fluyendo y hasta el tema de pluviales".

A su vez, indicó que "la red ha sido muy afectada pero ayer salió que Nación cumplió con ENOHSA y también hay planteos como el cordón cuneta o asfalto". Al respecto, sostuvo que "tenemos algunos convenios para materiales y mano de obra". De hecho, "vamos a poner cuadrillas con la cooperativa para que la reconstrucción de viviendas comience ya".

Respecto a la licitación para pavimentar calles, indicó que "me comuniqué dos veces con el intendente y no tuvimos respuestas. Depende de ellos la modificación y me están diciendo que hubo algunas fallas. Tenemos el fondo afectado para el asfalto, pero necesitamos que el municipio haga el llamado a licitación".

"La licitación la tiene que hacer el municipio y nosotros afectamos los recursos. Hoy todavía no la hicieron y si hoy nos dicen que se va a tratar, directamente la haríamos desde Nación. La idea es que el convenio se cumpla", aseguró. Y planteó que "le pedimos que ya licite el llamado porque son siete llamados y la idea es hacerlo en cadena".

En declaraciones a Radio del Mar, el funcionario también señaló que "había un compromiso de asfalto que tampoco aparece. El 70% de las cuadras las hacía Nación y el restante entre Provincia y Municipio, pero esas todavía no están en carpeta".

A su vez, Álvarez de Celis sostuvo que "espero que la reunión sea con el intendente Carlos Linares. Vinimos a Comodoro para tratar de primera mano (el tema) porque el viceintendente (Juan Pablo Luque) por más que ponga buena fe, el que toma la decisión de apurar es Linares. Nosotros no vamos a poner ningún palo en la rueda para que no se haga, pero esta problemática se necesita solucionar con las más altas esferas".

"Ante la falta de respuesta del municipio vinimos a solucionar el tema. En ningún momento Nación se va a retirar de esto", afirmó.