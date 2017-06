El Patagónico | Regionales - 27 junio 2017 "Son figurones que destruyeron la provincia" El gobernador Mario Das Neves cuestionó ayer la "desorganización" en la que entiende, por la inscripción de 8 listas para participar en las Primarias del 13 de agosto, se encuentra el Partido Justicialista. Insistió en que, tanto en las PASO como en la general, "la gente va a evaluar gestión".

El gobernador Mario Das Neves se volvió a referir ayer al justicialismo y a la inscripción de 8 listas para participar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. “La gente va a evaluar gestión. La nuestra está a la vista, al igual que la desorganización en la que se encuentra el PJ”.

"Hay que hacer oídos sordos a definiciones de aquellos que no trabajan o a los que le interesa otra cosa. Nosotros estamos muy tranquilos y abocados al trabajo que tiene que ver con la gestión", indicó el mandatario.

En el mismo sentido, Das Neves afirmó que “cuando me dicen cuándo empieza la campaña, se olvidan lo que dije en el 2004. Yo hago política todos los días porque gobernar y llevar adelante una gestión y abordar los temas que a la gente le interesan, eso es hacer política; lo otro es chamuyo. Lo otro no sirve, es lo que la gente detesta", destacó.



ACTITUDES VERGONZOSAS



El titular del Ejecutivo provincial recordó los motivos que determinaron la creación de su partido, Chubut Somos Todos, que era el de “empujar entre todos un proyecto que nos contenga a los chubutenses. Nuestro espacio está conformado por peronistas, radicales, gente sin pertenencia a ningún partido, con lo cual está claro que, pese a las dificultades financieras, estamos cumpliendo lo que proyectamos”.

En contrapartida, Das Neves dijo que alcanza con "leer el diario para ver al justicialismo; no al partido, a la historia del justicialismo y lo que significó en Argentina, lo que uno tanto quiere, con todas estas actitudes vergonzosas, acá y en otros lugares de país. Eso hace que muchos de la oposición hasta pongan en duda lo que fue este movimiento históricamente, y eso duele".

"Acá la demostración de la presentación de 8 listas habla de la desorganización que tienen, un partido al que muchos se quieren prender por la posibilidad de tener alguna figuración o algún cargo, mientras que nosotros peleamos por un proyecto que es el peronismo en el poder. Pasaron muchos años, peleamos mucho tiempo para ganar la provincia y la ganamos recién en el 2003, 20 años después de la democracia", recordó.

El gobernador manifestó que "peronista es aquel que hace la gestión pensando en la gente. Acá hay una línea de conducta que todos hemos adoptado, que es trabajar por la gente y atender a los sectores más vulnerables y de ahí no nos hemos apartado".

"No puede ser lo que ha pasado en el peronismo los últimos seis años. Recién estaban hablando que bajaban a uno. Los bajan, los suben, ni sé si existe el tribunal electoral. Es tristísimo y pienso que la gente eso se los va a comunicar. Nosotros no tenemos problemas en tener las puertas abiertas, siempre las tuvimos abiertas, viene el que quiere; no estos figurones que han destruido la provincia", remarcó.

En ese sentido expresó que "acá lo que no se dice es que en el 2012 el precio del barril del petróleo estaba a 93; en el 2013 estaba 102; 101 en el 2014; y 103 en el 2015. Así gobernaron, y con un gobierno nacional del mismo palo. Yo me remito a los hechos y la gente también porque no es tonta. La gente va a medir gestiones", insistió.

"Una persona que está en el medio del campo, con un problema y aislado, es muy importante que le llegue alguien del Estado, un voluntario, porque acá por el temporal ha colaborado mucha gente" porque "la gente se entusiasma cuando ve que el Estado está presente. Esto es lo que tenemos que cambiar, no hablar tanto de aquellos que siguen en la rosquita chiquita y pensar en la provincia que queremos que siga creciendo", concluyó.

