El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 septiembre 2017 "Soy consciente de la responsabilidad" El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, le tomó juramento ayer en Casa de Gobierno a Jerónimo García. Asumió formalmente como nuevo ministro Coordinador de Gabinete, tras haber obtenido la licencia otorgada por la Legislatura como diputado provincial. García reemplazó en el cargo a Alberto Gilardino, quien también formó parte de la ceremonia realizada en el Salón de los Constituyentes.

La ceremonia se realizó ante un colmado Salón de los Constituyentes y de la misma formaron parte el vicegobernador Mariano Arcioni; ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de entes descentralizados del gobierno provincial, además de diputados provinciales de diferentes bloques, intendentes, representantes de fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y de diversas instituciones de toda la provincia.

Al iniciar el acto, se leyó el decreto 1127 en el que se especifica que "desde el día de la fecha se designa en el cargo de ministro Coordinador de Gabinete a Jerónimo Juan Jesús García, quien se desempeñará en sus funciones ad honorem". Seguidamente el gobernador Mario Das Neves le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete del gobierno provincial.

Luego, y para dejar formalizada la asunción, el escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume, leyó el acta Nº 40 que fue rubricada por las autoridades presentes.



"MI MEJOR ESFUERZO"



Luego de asumir, García indicó que "las expectativas ante este nuevo desafío indudablemente son muchas porque soy consciente de la responsabilidad, de lo que se pide y se exige en este cargo, por eso espero estar a la altura de las circunstancias".

Afirmó que "en todo estos días la mayoría de la gente me ha pedido compromiso y yo lo único que puedo prometer porque sé que con eso no voy a defraudar a nadie, es hacer mi mejor esfuerzo en esta tarea".

En ese marco indicó que "el resto dependerá de la coyuntura, de mi capacidad y de lo que logremos hacer todos como chubutenses porque la Provincia está en una situación difícil y sólo todos juntos podemos salir de ella".

"Todos sabemos que estamos en un momento difícil y complicado, por eso creo que hay que usar el ingenio para poder salir de esta situación pero, repito, lo debemos hacer todos juntos", afirmó.

García subrayó que "en el cargo que me toca ocupar trataré de unir a todas las partes porque en lo personal entiendo que existen dos instancias de concertación, que es la política con los distintos partidos que se hace con la representación parlamentaria y con los intendentes en el día a día; y la otra con el conjunto del sector empresarial, los comerciantes, los trabajadores, las organizaciones sindicales".

Por eso "es importante que pongamos la meta, los objetivos y el norte en estar juntos, porque aunque sea una obviedad, de esa manera somos más".

El nuevo ministro Coordinador de Gabinete expresó que "el gobernador Das Neves me ha pedido básicamente que trabaje. Con él nos conocemos hace mucho tiempo, y lo interpreto con una mirada. Sé cuándo callarme o cuándo hablar".

Sostuvo que por eso "la idea con el resto del gabinete no es gritar, sino que te entiendan hablando y dialogando, para brindarles de esa manera confianza y seguridad. Ayudarlos a ordenar y hacer el trabajo de puente con el Poder Legislativo y con los intendentes".

En ese marco García expresó que "acá no hay intendentes de diferentes partidos políticos, sino intendentes; no hay diputados de partidos políticos, sino diputados del pueblo; acá no hay un gobernador de un partido político, hay un gobernador del pueblo. Lo que nos demuestra que ahora hay que ponerse a trabajar todos juntos en pos de la ciudadanía, como ella misma lo exige".





