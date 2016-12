Ante la consulta puntal por los trabajadores de SP, José Llugdar admitió sin eufemismos que SP "está quebrada", y las deudas son más altas que el valor de la empresa. "No hay planta para pagar el aguinaldo, hay compañeros que no cobraron el sueldo; SP está quebrada, no tiene futuro, yo no lo veo", lamentó.

"Nadie va a poner plata en una empresa fundida, que debe más plata de lo que vale: de casi 50 equipos operativos le quedaron cuatro ¿Qué empresa subsiste con esa baja? Nadie, ese es el gran problema de SP", afirmó el sindicalista petrolero jerárquico.