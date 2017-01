SP no cumplió el nuevo plazo fijado para el pago de salarios

"La empresa se había comprometido a pagar y nos mintió, no cumplieron. Así que hicimos un acta de intención esta mañana (por ayer), vinieron Marcial Paz y los inspectores de la secretaría y se va a intimar a la empresa a que cumpla con los sueldos. A partir de ahora esto toma otro tinte", advirtió Javier Levicoy, delegado de los operarios de SP.

"Pasamos el 31 acá con las familias y no nos vamos hasta no tener acreditado en nuestra cuenta el monto de las indemnizaciones y retiros voluntarios. El acta que se firmó hoy le da otra formalidad a la situación porque se endurece el reclamo a la empresa con el aval de Marcial Paz y la Secretaría de Trabajo", señaló el referente. Y agregó que la principal garantía para los trabajadores llega desde lo gubernamental "porque de los gremios no hemos tenido novedades ni respaldo alguno", cuestionó.

Levicoy recordó que en el acampe hay quince familias que pertenecen adiez trabajadores encuadrados en Jerárquicos y a otros cinco de Petroleros Privados, pero ninguna de las dos entidades se hizo presente en la base, indicó. "Cuando comenzamos, de Jerárquicos vinieron a una reunión el 23 de diciembre comprometiéndose a luchar para que nos paguen las indemnizaciones y desde ahí ni vinieron ni nos llamaron, los únicos que han venido son Mariano Arcioni y Marcial Paz", reprochó.

Los trabajadores de SP mantienen una medida de fuerza en la base de la empresa desde hace dos semanas, y todavía aguardan el pago de salarios de diciembre, indemnizaciones y retiros voluntarios.

José Lugdar, titular de los Petroleros Jerárquicos se había referido el viernes a la situación de la empresa. "Está quebrada", sostuvo.

"No hay plata para pagar el aguinaldo, hay compañeros que no cobraron el sueldo; SP está quebrada, no tiene futuro, yo no lo veo. Nadie va a poner plata en una empresa fundida, que debe más plata de lo que vale: de casi 50 equipos operativos le quedaron cuatro ¿Qué empresa subsiste con esa baja? Nadie, ese es el gran problema de SP", afirmó el sindicalista.

Mientras tanto, los trabajadores celebrarán hoy en pleno piquete el sexto cumpleaños del hijo menor de Levicoy. "Ni para eso nos vamos a mover de acá", afirmó.