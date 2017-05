El ministro de Hidrocarburos de Chubut Sergio Bohe presentó las proyecciones del año para la industria petrolera y señaló que se busca es incrementar en un diez por ciento los 225 pozos que se hicieron el año pasado. Además, adelantó que habrá mano dura para las empresas que no cumplan compromisos serán sancionadas con multas. En este punto fue crítico con la empresa SP.

"SP no ha invertido nada y dejaron el recurso humano tirado"

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Sergio Bohe, destacó los lineamientos a seguir por su cartera en el transcurso de un año de transición para la industria a partir de la producción por empresas y previsiones en el manejo de reservas e inversión. Consideró como factores claves, la creatividad para alentar inversiones y el sostenimiento de los controles que se realizan por parte del Estado.

En este sentido, Bohe valoró el rol que recuperó el área. "Volvemos a tener presencia con fiscalización y controles en yacimientos. Pasamos de 0 a 18 multas en firmes el año pasado. Y ya llevamos 16 tramitándose en el 2017 sobre todo por demoras en la rendición de datos. Nuestra meta -precisó Bohe- es incrementar en un diez por ciento los 225 que se hicieron el año pasado. Tenemos que llegar a 250 de pozos perforados terminados sería nuestro ideal, el equivalente a 1 o 2 equipos de perforación".

Cabe señalar que la presentación de realizó en un día complicado para l industria petrolera por el reclamo de los trabajadores de la empresa SP que no han podido cobrar sus haberes. Con respecto a este tema, el ministro de Hidrocarburos recordó las situaciones conflictivas que atraviesa la empresa SP desde hace algunos meses y reconoció actitudes "maliciosas" de los empresarios.

"Intervenimos en diciembre porque la empresa realizaba desvinculaciones parciales de a 30 o 40 trabajadores que eran absorbidos por las operadoras de forma solidaria. Era una picardía criolla que no les vamos a permitir. No han invertido nada y han dejado el recurso humano tirado como si fuera una trasto viejo", expresó.

Sobre la demora en el pago de haberes, el funcionario indicó que de acuerdo a información que le llega de Buenos Aires habrá una resolución pronta y favorable.

Y en cuanto al personal despedido y que firmó acuerdos, "lo está gestionando el gremio como corresponde. Y se hacen gestiones a nivel oficial que seguramente llegarán a buen puerto. Lo que no hay que hacer es "correr el arco" sino resolver un problema con ésta empresa que está al borde la quiebra, si es que ya no está. Es un tema de coyuntura que han tomado los sindicatos pero que teníamos en el foco ya que el vaciamiento no empezó hoy sino en el 2014".

SINOPEC, SU SALIDA Y LAS INDEMNIZACIONES

Por otro lado, el ministro de Hidrocarburos confirmó que Sinopec dejó de operar el pasado 25 de agosto y que Petrominera es el operador designado en forma temporaria hasta tanto se formalice el proceso de licitación.

En cuanto al personal, el ministro apeló al mandato de ley en cuanto a los términos de la desvinculación. "Tiene que haber una indemnización plena por el Artículo 245 a cargo de la empresa Sinopec, lo que presuponemos que se está cumpliendo porque no es competencia de Hidrocarburos. El gobernador Mario Das Neves ordenó priorizar a los trabajadores directos o indirectos que había en el yacimiento como también a las empresas prestadoras de servicios".

En cuanto al panorama que refleja hoy la actividad hidrocarburífera, el ministro Sergio Bohe advirtió que los precios en baja determinan un año difícil aunque con el objetivo establecido de atraer inversiones. "En los yacimientos tiene que haber más inversión y trabajo. Bella Vista Oeste –ejemplificó- tiene que incrementar la capacidad de generación laboral como también de producción ya que eso es lo que genera regalías. Esto representa 1 de cada 4 pesos que cobra un agente de Salud, Seguridad o Educación".

"Ya han sucedido los despidos al cambiarse la operadora. Se cambia el "patrón" y eso se debe indemnizar como manda la ley, en éste caso por parte de la empresa china que entregó el área después de la emergencia. Al año pasado había empresas interesadas y ya decidimos avanzar en el proceso de licitación como de reparaciones", agregó.