"Spider-Man: de regreso a casa" en el Español

Mañana el Cine Teatro Español estrenará "Spider-Man: de regreso a casa", película que reafirma al personaje del hombre araña en el universo de Los Vengadores, tras su sensacional debut en "Capitán América: Civil War".

Robert Downey Jr., Tom Holland, Michael Keaton y Marisa Tomei protagonizan este largometraje en el cual un joven Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como superhéroe.

Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su supervisor, Tony Stark, él intenta mantener una vida normal pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano, Vulture. Y con él, lo más importante de la vida de Peter se ve amenazado.

La película surge para continuar la relación Stark/Parker. Y según ha revelado recientemente Tom Holland, este emparejamiento fue secretamente acordado en el Universo Cineasta Marvel (MCU) ya en el "Iron Man 2" de 2010, cuando Stark salva a un niño con una máscara de "Iron Man" de un drone asesino.

Al parecer, ese niño anónimo siempre era Parker, explicando por qué fue fanboy de Iron Man. Con el joven viviendo ahora con su tía May, gran parte del aspecto emocional en "Spider-Man: De regreso a Casa" se sostiene en los encuentros de Spider-Man con Stark.

Pero Stark no es precisamente el héroe que Parker cree que es. "Es sólo esta sensación de cuando eres un niño, tienes estas ideas sobre el mundo y sobre las personas en tu vida que no siempre se sostienen a medida que envejeces y empiezas a darte cuenta de qué las cosas son más complejas de lo que podrían ser", explica el director Jon Watts. "Eso es siempre parte importante en una historia sobre alcanzar la mayoría de edad. Funciona en ambos sentidos, para Peter y para Tony, en esta película. Se trata de que ambos vayan a entenderse mutuamente y al mundo de una manera que no necesariamente funciona al principio", sentencia el director.



