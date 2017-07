El Patagónico | Deportes - 29 julio 2017 Sport Boys y Juanes disputan la final de ida en Cadete

La Asociación Promocional de fútbol de salón disputará esta tarde en el gimnasio municipal 2 "Valentín Gonzalo" una nueva instancia del torneo Apertura.

Serán seis los partidos que se jugarán esta tarde destacándose la final de ida de la categoría Cadete entre Sport Boys y Juanes Motos.

Además, se jugarán las dos semifinales de ida de la división Juvenil. Los Ases con El Lobito y La Super, quien es el actual campeón argentino de la categoría, ante Cepatacal.

La jornada dará comienzo a las 16 con el partido por el tercer puesto de Cadete entre Casino Club y Apaches Futsal, mientras que por la división Menor jugarán el segundo cruce Sport Boys con Juanes Motos y Casino Club 'B' ante Transporte Gómez.

La programación continuará mañana desde las 17 en el mismo escenario de juego que se encuentra en barrio Pueyrredón.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 2

16:00 Casino Club vs Apaches Futsal; Cadete, 3° puesto.

17:00 Sport Boys vs Juanes Motos; Menor, 2° cruce.

18:00 Casino Club 'B' vs Transporte Gómez; Menor, 2° cruce.

19:00 Sport Boys vs Juanes Motos; Cadete, final ida.

20:00 Los Ases vs El Lobito; Juvenil, semifinal ida.

20:50 La Super vs Cepatacal; Juvenil, semifinal ida.



Mañana en el gimnasio municipal 2

17:00 Juanes Motos/Sport Boys vs Flamengo; Menor, semifinal ida.

18:00 Casino Club 'B'/T. Gómez vs Transporte Doble B; Menor, semifinal ida.

19:00 Cepatacal vs La Super; Juvenil, semifinal revancha.

20:10 El Lobito vs Los Ases; Juvenil, semifinal revancha.

21:10 Juanes Motos vs Sport Boys; Cadete, final revancha.

