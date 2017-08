Stella Maris: denuncian que un alza de tensión les quemó electrodomésticos

"Cuando se largó la tormenta, empezó a verse fuego en los cables. Eran las 0:30 y nosotros no sabíamos qué hacer hasta que se apagó todo y cuando nos dimos cuenta habíamos perdido los electrodomésticos”, narró Andrea, una de las damnificadas por un alza de tensión que se produjo ayer en Saturnino López al 2.700 del barrio Stella Maris.

El problema generó que más de 20 familias perdieran televisores, computadoras, posnet, balanzas y equipos de música, entre otros elementos.

Andrea sostuvo que los damnificados se dirigieron ayer a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para realizar los reclamos correspondientes. "Dijeron que iban a mandar un técnico para comprobar que fue un problemas de ellos y si es así me van a devolver el 100% del valor de los electrodomésticos, pero debemos tener todas las boletas. Uno de los televisores que tengo tiene como 20 años ¿Cómo hago para que me devuelvan la plata?, lamentó.

Asimismo, la damnificada aseguró que desde la prestadora de servicio le comunicaron: “más o menos van a tardar entre dos o tres meses para resolver mi caso y que entre 15 o 20 días enviarían a un inspector. “Yo les dije que cuando a mí me venga la luz entre 15 o 20 días, si me acuerdo les voy pagar porque son 1.500 pesos que tengo que tener todos los meses”, cuestionó.

"En marzo me vine a vivir y mandé a cambiar el poste porque los cables se chocaban y hacían 'chisperíos' por todos lados. Aislaron los cables poniendo palitos. fue la única medida que tomaron”, criticó.

Andrea sostuvo que durante el mediodía de ayer trabajaron dos cuadrillas en el sector. “En la cooperativa y a una vecina también le dijeron los trabajadores, que el problema comenzó la semana pasada cuando un camión tiró unos cables y parece que los arreglaron mal. Quedaron palmados e hizo que el neutro hiciera una masa con el positivo y empezó a reventar todo. Pasamos de tener 220 a 380 en un solo momento y por eso terminamos sin luz y sin electrodomésticos”, aseveró.

En ese sentido, la vecina del Stella Maris valoró que no se les quemó un electrodoméstico de mayor importancia como puede ser una heladera. "Si se me quemaba la heladera me dijeron que en dos o tres días, ellos me lo resuelven porque es un elemento de primera necesidad. Por suerte no le pasó nada”, subrayó.

Amelia fue otra de las damnificadas por un alza de tensión. Se le quemaron dos lámparas y un equipo de música, pero se llevó un susto durante la madrugada. “Era una cosa impresionante y como estaba lloviendo tenía miedo que se prendiera fuego mi casa porque es todo de machimbre y saltaban las chispas. Tenía mucho miedo porque yo pensaba que en cualquier momento se prendía fuego todo”, lamentó.

También sostuvo que no es la primera vez que los habitantes del Stella Maris pierden sus electrodomésticos por un problema de tensión.

“Ya hicimos dos cartas pidiendo a la cooperativa que hagan algo al respecto, pero nunca hicieron nada. El año pasado a mí se me quemó el lavarropas y lo tuve que mandar a arreglar yo. También se cayó un cable del poste de luz y agarraba electricidad a mí portón. Nos cansamos de reclamar, vinieron y pusieron una tabla y lo dejaron ahí. Así arregla las cosas acá la cooperativa”, criticó.